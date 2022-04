Zofingen Tempo 30 auf der Strengelbacherstrasse: Der Kanton erstellt ein Verkehrsgutachten Um die Schulwege sicherer zu machen, wird Tempo 30 auf der Strengelbacher- und der Rosengartenstrasse geprüft. Da beides Kantonsstrassen sind, wird auch der Aargau bei diesem Entscheid mitreden. Lilly-Anne Brugger, ZT Jetzt kommentieren 08.04.2022, 08.59 Uhr

Die Strengelbacherstrasse in Zofingen könnte im Bereich des BZZ und der Schulhäuser zu einer Tempo-30-Zone werden. Bild: Lilly-Anne Brugger

Tempo 30 auf der Strengelbacherstrasse K233 in Zofingen. Dies ziehe der Kanton in Betracht, sagte der damalige Ressortinhaber Andreas Rüegger im vergangenen Jahr in einer Fragerunde des Einwohnerrats. Er sprach von einem Pilotprojekt, das allenfalls in Zofingen durchgeführt werde. Denn eigentlich kommt Tempo 30 auf Kantonsstrassen nicht in Frage. Mittlerweile gibt es ein Pilotprojekt für Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse. Es findet aber nicht in Zofingen, sondern in Aarau auf der Bahnhofstrasse statt. Starten soll es im Mai, nachdem drei Einsprachen behandelt worden sind.