Zofingen: Podologin klagt gegen ungenügende Abschlussprüfung

Zofingen Schlussprüfung zweimal nicht bestanden: Podologin klagt vor Bundesgericht Eine angehende Podologin geht juristisch gegen ihre ungenügend bewertete Schlussprüfung vor. Nach mehreren Abweisungen gibt ihr das Bundesgericht nun überraschend Recht. Julian Spörri 22.02.2022, 12.00 Uhr

Eine angehende Podologin geht juristisch gegen ihre ungenügend bewertete Schlussprüfung vor. (Symbolbild) Keystone

Der Fall einer angehenden Podologin an der höheren Fachschule Podologie am Bildungszentrum Berufs- und Weiterbildung in Zofingen ist bis vor dem Bundesgericht gelandet. Die Frau bestand die im Rahmen des Diplomexamens durchgeführte praktische Schlussprüfung trotz zweier Versuche nicht. Sie erreichte im zweiten Anlauf nur die Note 3.0.