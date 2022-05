Zofingen Parkierte Autos beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen Ein unbekanntes Auto verursachte einen Schaden an einer Gartenanlage. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr die lenkende Person weg. Auskunftspersonen werden gesucht. 02.05.2022, 11.58 Uhr

Im Laufe des vergangenen Monats verursachte ein unbekanntes Auto einen Schaden an einer Gartenanlage. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fuhr die lenkende Person weg. Auskunftspersonen werden gesucht. Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Bereits im Laufe des vergangenen Monats verursachte ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Audi A3) in Zofingen an der Unteren Brühlstrasse einen Schaden an einer Gartenanlage.