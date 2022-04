Zofingen: Initiative zum Schutz der Blutbuche ist ungültig

Zofingen Initiative zum Schutz einer Blutbuche ist ungültig: Bundesgericht schiebt der Abstimmung einen Riegel Ein einzelner Baum kann nicht mittels einer Volksinitiative unter Schutz gestellt werden. Das Bundesgericht beurteilt einen Fall aus Zofingen gleich wie bereits der zuständige Stadtrat. Julian Spörri Jetzt kommentieren 05.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Blutbuche in Zofingen, die Anwohner mit einer Initiative retten wollten. Janine Müller

Die Stimmbevölkerung von Zofingen darf nicht über die Initiative zum Schutz einer Blutbuche in der Unteren Vorstadt abstimmen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Es weist eine Beschwerde der beiden Initiantinnen Christina Soland und Regula Zimmerli ab, die sich gegen die Ungültigkeitserklärung der Vorlage durch den Stadtrat von Zofingen gewehrt hatten.

Die «Initiative zum Schutz unserer Blutbuche auf Parzelle 754» wollte den aktuellen Standort des Baumes in der Gemeindeordnung verankern. Sie forderte, dass bei einer allfälligen Fällung infolge Sturmschäden oder Schädlingsbefalls am jetzigen Standort ein gleichwertiger Ersatz gepflanzt werden müsse. Das Komitee reichte im November 2020 insgesamt 1002 gültige Unterschriften ein, womit die Initiative formell zustande kam.

Wie ein Einzelbaum geschützt werden könnte

Der Stadtrat von Zofingen erklärte die Vorlage jedoch rund einen Monat nach deren Einreichung für ungültig. Der Schutz eines einzelnen Baumes liege nicht in der Kompetenz der Stimmberechtigten oder des Einwohnerrats, so die Begründung. Sowohl das Aargauer Departement Volkswirtschaft und Inneres als auch das kantonale Verwaltungsgericht stützten diesen Entscheid.

Blick auf die Blutbuche bei der Bifangstrasse in Zofingen. Bild: Google Maps

Das Verwaltungsgericht verwies in seinem Urteil darauf, dass prägende Einzelbäume laut kantonalem Gesetz als Naturobjekte geschützt werden könnten. Geregelt werden müsste dies jedoch in allgemeinen Nutzungsplänen – in der Stadt Zofingen wäre dies die Bau- und Nutzungsordnung (BNO).

Da die Initiative eine Anpassung der Gemeindeordnung anstrebe, hätte sie eine «rechtswidrige Umgehung des Nutzungsplanungsverfahrens» zur Folge, argumentierte das Verwaltungsgericht.

Vorgaben gelten auch für öffentlichen Grund

Weiter hielt das Gericht fest, dass das Initiativbegehren nicht auf eine Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung umgedeutet werden könne. Denn die Stimmberechtigten von Zofingen hätten erst im Oktober 2019 einer Teilrevision der BNO zugestimmt. Das Bundesgericht kommt diesbezüglich zum gleichen Schluss: «Wie die Vorinstanz richtig festhielt, würde eine Umdeutung der Initiative auf Änderung der BNO (…) auf eine unzulässige Gesetzesumgehung dieser erst kürzlich ergangenen und demokratisch legitimierten Nutzungspläne hinauslaufen».

Alles anzeigen

Auch in den übrigen Punkten weist das Bundesgericht die Beschwerde ab. So kritisierten die beiden Initiantinnen vergeblich, dass das Verwaltungsgericht sich nicht mit ihren Argumenten auseinandergesetzt habe. Sie vertraten den Standpunkt, dass sich die geltenden Gesetze nur auf schützenswerte Bäume bezögen, die auf privaten Grundstücken stünden.

Laut dem Bundesgericht gibt es jedoch keinen Grund, wieso die Grundlagen der Nutzungsplanung nicht auch auf Bäume auf öffentlichem Boden anzuwenden sind, wie dies bei der Blutbuche in Zofingen der Fall ist. Die drei Richter halten fest, dass aus dem angefochtenen Entscheid «mit hinreichender Klarheit» hervorgehe, aus welchen Gründen die Initiative ungültig sei.

Der missglückte Vergleich zum Kinderfest

Nichts zu ihren Gunsten ableiten können die Beschwerdeführerinnen auch aus dem Umstand, dass der Volksbrauch des Zofinger Kinderfests in der Gemeindeordnung geregelt ist. Die Sachverhalte seien nicht miteinander vergleichbar, weil es sich beim Kinderfest um kein raumplanerisches Anliegen handle, heisst es im Urteil. Entsprechend verneint das Bundesgericht eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliche Gleichbehandlung.

Als Folge ihrer Niederlage müssen die unterlegenen Initiantinnen gemeinsam die Gerichtskosten in der Höhe von 1000 Franken übernehmen.

Hinweis: Urteil 1C_440/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen