Zofingen: Ende der Ära Hans-Ruedi Hottiger nach 16 Jahren

Zofingen Eine Ära geht zu Ende – 16 Jahre lang war er Ammann: «Ich bin in den letzten Jahren weniger tolerant geworden» Im ZT-Talk sagt Hans-Ruedi Hottiger, warum ihn Dilettanten in der Politik ärgern – und worauf er sich nach seiner Zeit als Stadtammann freut. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 31.12.2021, 08.45 Uhr

ZT Talk mit Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann Zofingen

In Zofingen geht an Silvester 2021 eine Ära zu Ende – Hans-Ruedi Hottiger tritt nach 18 Jahren als Stadtrat ab. 16 Jahre stand er der Stadtregierung als Ammann vor. In seiner letzten Amtswoche war Hottiger Gast im ZT-Talk.

In den letzten Jahren sei er weniger tolerant gegenüber manchen Lokalpolitikern geworden, die dilettantisch und naiv unterwegs seien – oder solchen, die aus beruflichen oder privaten Gründen gar keine Zeit hätten, ihr Amt richtig auszuüben. Das ärgere ihn, sagt Hottiger im Talk.

Macht den Sack zu: Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger räumt Ende 2021 sein Büro. Philippe Pfister

Hottiger ist noch Grossrat, aber sein vorzeitiger Rücktritt aus diesem Amt ist «durchaus ein Szenario.» Nachrutschen würde der neu gewählte Zofinger Stadtrat Robert Weishaupt (Die Mitte).

Privat hat sich der scheidende Stadtammann einiges vorgenommen. Er habe zwei kleine Grosskinder, die ihren Grossvater noch nicht viel gesehen hätten. Hier wolle er sich mehr engagieren, so Hottiger weiter.

