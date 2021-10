Zofingen Handyantenne zügelt in den Kirchturm Die heutige Mobilfunkantenne auf dem Stadthaus in Zofingen muss ersetzt werden. Die neue ist 5G-fähig und für Passanten unsichtbar. Flurina Sirenio und Fabian Hägler 09.10.2021, 05.00 Uhr

Aktuell steht die Mobilfunkantenne noch auf dem Stadthaus. Bald wird sie im Kirchturm nebenan untergebracht.

Die Zofinger Skyline erfährt bald eine Veränderung. Die Mobilfunkantenne verschwindet vom Dach des Stadthauses. Zwar wird sie ersetzt, aber das neue Exemplar wird künftig für den Betrachter nicht mehr sichtbar sein, da es von einem alten Gemäuer ummantelt wird. «Die optisch störende Antenne» werde durch eine neue Anlage im Kirchturm nebenan ersetzt, teilt die Stadt mit.

Swisscom muss die Anlage durch eine moderne ersetzen, die über die 5G-Antennentechnik verfügt. Dank der Bereitschaft der Kirchgemeinde könne die Chance genutzt werden, die Handyantenne im Kirchturm zu platzieren, schreibt die Stadt. Die Swisscom wird sich dazu bei der reformierten Kirche einmieten. Die reformierte Kirchgemeinde Zofingen hatte dazu ihren Segen gegeben.

Zwar könnte die Kirchenpflege rechtlich autonom entscheiden, ob in eine ihrer Liegenschaften eine Natelantenne kommt. Man habe die Kirchgemeindeversammlung aber einweihen und konsultativ befragen wollen, sagt Kirchenpfleger Tobias Siegrist, verantwortlich für das Ressort Liegenschaften. Die Versammlung stimmte mit grosser Mehrheit zu.

Einige Einwendungen gegen das Baugesuch

Das Baugesuch für den neuen Standort der Swisscom-Mobilfunkantenne war im Februar 2020 eingegeben worden. Daraufhin gab es einige Einwendungen, wie die Stadt Zofingen auf Anfrage mitteilt. Inzwischen konnte die Baubewilligung für die neue Antenne erteilt werden. Die Beschwerdefrist hierzu läuft in diesen Tagen ab.

Die Antenne wird im Kirchturm eingebaut, wo es schon alteingesessene Bewohner gibt. Seit Jahren nisten Dohlen im Zofinger Kirchturm, wie die Stadt schreibt. Es sei daher vorgängig sichergestellt worden, dass der Einbau der Antenne ausserhalb der Brutzeit erfolge und der Brutort nicht durch Immissionen beeinträchtigt ist.

Ja auch in Vordemwald, Widerstand in Lengnau

Zofingen ist mit einer Natelantenne im Kirchturm kein Einzelfall im Aargau. Auch als es um die Mobilfunkantenne im Kirchturm von Vordemwald ging, führte die Kirchenpflege Zofingen im November 2019 eine Konsultativabstimmung durch. Auch dort stimmte die Kirchgemeindeversammlung dem Projekt zu. «Die finanziell rosigen Zeiten sind vorbei. Un-sere Kirchgemeinde wird den Spardruck in den kommenden Jahren spüren. Es ist als Kirchenpflege unsere Pflicht, weitere Einnahmequellen zu prüfen», sagte Kirchenpflegepräsident Lucien Baumgaertner damals.

Das katholische Pfarrblatt «Horizonte Aargau» berichtete in einem Artikel im Jahr 2019, im Aargau seien der Kirchturm von Leuggern sowie die Kirche St. Martin in Rohrdorf und die Kirche in Abtwil mit Mobilfunkanlagen bestückt.

Widerstand gegen eine Antenne im Kirchturm gibt es hingegen in Lengnau im Zurzibiet. Dort will Salt seit 2019 eine Anlage installieren, doch von Anfang an gab es heftige Kritik. Gegen das Projekt gingen viele Einsprachen ein: zwölf von Einzelpersonen, eine von Naturschutzorganisationen, eine Sammeleinsprache mit 176 Unterschriften.

Der Grund: Die Antenne würde nicht nur mitten im Wohngebiet liegen, sondern könnte auch die rund 50 Mauersegler beim Nisten im Turm der Kirche St. Martin stören. Der Vogel wird gemäss Roter Liste Schweiz als potenziell gefährdet eingestuft.

Trotz der vielen Einsprachen erteilte der Gemeinderat Ende 2019 die Bewilligung – denn wenn sich die Mobilfunkanbieter an das Gesetz halten, kann eine Gemeinde ein Baugesuch für eine Antenne gar nicht ablehnen. Ob die Anlage gebaut werden kann, steht aber noch nicht fest: Seit einem halben Jahr ist eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht hängig.