Zofingen: Angekündigte Lockerungen kommen für Fasnächtler zu spät

Zofingen Die angekündigten Lockerungsmassnahmen kommen für die Fasnächtler zu spät Einen grossen Fasnachtsumzug wird es dieses Jahr in der Region Zofingen nicht geben. Vereinzelte Aktionen sind aber möglich, wie eine Umfrage zeigt. Janine Müller, Zofinger Tagblatt 07.02.2022, 20.23 Uhr

Ist jetzt definitiv auch abgesagt: der Fasnachtsumzug in Zofingen. Bild: Regina Lüthi/Archiv

Die Fasnachtsumzüge in Strengelbach und Brittnau sind längst abgesagt. Nun ist auch die Zofiger Fasnacht 2022 komplett gestrichen worden. Das teilt der Zofiger Fasnachtsrat (Zofara) auf Nachfrage des ZT mit. Da hilft es auch nicht, dass der Bundesrat am 17. Februar – also dem Schmutzigen Donnerstag – einen Öffnungsturbo zünden will.

Zwei Varianten stehen zur Diskussion: Variante 1 geht von der Aufhebung der Massnahmen in einem Schritt aus. Die Zertifikatspflicht und die Maskenpflicht fallen gleichzeitig. Und auch die Einschränkungen für private Treffen und die Bewilligungspflicht für Grossanlässe will der Bundesrat streichen.

Variante 2 ist nicht ganz so radikal: In einem ersten Schritt würde die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kulturbetriebe aufgehoben. In Restaurants gälte eine Sitzpflicht. Für private Treffen gäbe es keine Einschränkungen mehr und für Grossveranstaltungen im Freien bräuchte es keine Bewilligungspflicht mehr. Erst in einem zweiten Schritt würden die Maskenpflicht, die 2G-Regeln und die Bewilligungen für Grossveranstaltungen in Innenräumen gestrichen.

Planungsunsicherheit kombiniert mit finanziellen Risiken

Unter diesen Umständen wären Fasnachtsumzüge und -partys grundsätzlich durchführbar. Nur: Für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kommen diese Lockerungen zu spät. Melanie von Arx, Vize-Obfrau und Kassierin des Zofara, begründet die Absage des Umzugs in Zofingen mit Planungsunsicherheit und den damit verbundenen finanziellen Risiken.

«Eine Veranstaltung bedingt eine gewisse Vorbereitungsphase, weshalb selbst in Anbetracht der eventuellen Massnahmen-Aufhebung zum jetzigen Zeitpunkt keine Durchführung mehr möglich ist», führt sie aus. Ebenfalls gestrichen ist die Gugge-Thutete. «Die momentan immer noch geltenden Covid-Regelungen waren und sind die Ausgangslage für oder eben gegen eine diesjährige Fasnacht in Zofingen», so von Arx.

Der Zofiger Fasnachtsrat schliesse jedoch nicht aus, dass während den eigentlichen Fasnachtstagen doch noch der eine oder andere Fasnächtler in der Stadt anzutreffen sein wird «und vielleicht auch ein paar lang verstummte Guggen-Töne durch die Gassen klingen».

Strengelbach feiert eine Dorffasnacht

Ähnlich sieht es in Strengelbach und Brittnau aus. In beiden Dörfern wurden die beliebten Fasnachtsumzüge frühzeitig wegen der Pandemie abgesagt. Davon will nun keiner der Organisatoren abweichen. Stattdessen wird in Strengelbach unter dem Motto «Dorffasnacht mou anderscht» gefeiert. Auf dem Mätteli beim Schulhausareal gibt es eine Fasnacht im Freien (geplant mit 3G). Die Party steigt am 5. März von 14.14 bis 22.22 Uhr.

«Unsere zwei Gastguggen, die Ämmekracher Derendingen und die Häfe-Gugger Brittnau, werden uns ein bisschen Fasnachtsfeeling bringen», sagt Conny Meier, Präsidentin der Strengelbacher Guggenmusik Sträggelebrätscher. Selbstverständlich wird auch die einheimische Gugge ihren Auftritt haben. «Wir würden uns natürlich freuen, wenn uns ganz viele Leute nach dieser langen und nicht ganz einfachen Zeit unterstützen würden», ergänzt Meier.

Inwiefern in Brittnau Fasnacht gefeiert wird, ist noch unklar. Stefan Seewer, Präsident der Häfe-Zunft Brönznau, zeigt sich noch vorsichtig bezüglich angekündigten Lockerungen. Zudem müsse die neue Ausgangslage jetzt zuerst im Vorstand besprochen werden. «Möglicherweise wird es die eine oder andere Fasnachtsparty geben – wenn es irgendwie geht», sagt Seewer. Auf ihrer Website schreibt die Zunft zudem: «Selbstverständlich ist es niemandem untersagt, sich im privaten Rahmen als Fasnächtler durchs Dorf zu bewegen. So kann wenigstens ein wenig Fasnachtsstimmung ins Dorf getragen werden.»

