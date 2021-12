Zofingen: Das Seniorenzentrum ist wieder auf einem guten Kurs

Zofingen «Auslastung beträgt 90 Prozent»: Das Seniorenzentrum ist wieder auf einem guten Kurs Höhere Auslastung, bessere Zahlen: Nach einem bewegten Jahr und Negativ-Schlagzeilen gibt es wieder gute Nachrichten über das Seniorenzentrum Zofingen. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

Zum Jahresende gibt es gute Nachrichten über das Seniorenzentrum Zofingen, das 2021 mehr als einmal in den Schlagzeilen stand. «Im Moment sind wir gut unterwegs, die Auslastung beträgt 90 Prozent», sagt der scheidende Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger im Zofinger Tagblatt.

Hans-Ruedi Hottiger, der scheidende Stadtammann von Zofingen Britta Gut

«Wir haben die letzten beiden Monate mit einem Plus abgeschnitten und sind gegenüber Budget wieder voll auf Kurs», so Hottiger weiter. Damit scheint das Dossier nach diversen Stürmen im zu Ende gehenden Jahr in ruhigere Gewässer zu gelangen.

Hottiger leitet noch bis Ende Jahr das strategische Führungsgremium des Zentrums, danach übernimmt Christiane Guyer, die neue Frau Stadtammann. Eingesetzt hat der Stadtrat das Gremium im Oktober – laut Hottiger zu spät, wie er im Talk noch einmal einräumt: «Wir haben als Stadtrat in der strategischen Führung nicht gute Arbeit geleistet.»

Erst ein Eklat, dann Entlassungen

Unerfreuliche Nachrichten gab es erstmals Anfang März. Das Zofinger Tagblatt machte publik, dass dem designierten Geschäftsführer wieder gekündigt worden war, bevor dieser die Stelle antrat. Die zuständige Stadträtin Rahela Syed sagte damals, man habe sich nicht über die Bedingungen eines vorzeitigen Stellenantritt einigen können, schliesslich sei es zu einem Vertrauensverlust gekommen.

Rund einen Monat später beauftragte der Stadtrat die Zürcher Beratungsgesellschaft Muller Healthcare Consulting, die Leitung des Seniorenzentrums ad interim zu übernehmen. Diese setzte zügig ein Massnahmenpaket um, das Ende Mai bekannt wurde. Weil zu diesem Zeitpunkt die Auslastung des Zentrums wegen der Corona-Pandemie gesunken war und per Ende Jahr ein Minus von 1,6 Millionen Franken drohte, wurden sieben Vollzeitstellen gestrichen. Betroffen waren zwölf Mitarbeitende über alle Bereiche hinweg. Inzwischen ist klar, dass das Defizit nicht so hoch ausfallen wird wie damals befürchtet, wie Hans-Ruedi Hottiger sagt.

Im Juni gab der Stadtrat bekannt, dass er die Leitung der Institution mit einer erfahrenen Führungsperson besetzen konnte: Per Anfang Juli übernahm Marcel Rancetti das operative Ruder des Seniorenzentrums.

Gemeinsame Forderung einer AG

An der politischen Front war die Sache damit aber noch nicht erledigt, im Gegenteil. In der Juni-Sitzung des Einwohnerrats kam es zu einer gemeinsamen Motion von FDP, GLP, EVP–Die Mitte und SVP. Diese forderte, das Zentrum von einer öffentlich-rechtlichen Institution in eine privatrechtliche AG zu überführen. Diese Forderung lag nicht zum ersten Mal auf dem Tisch, war aber in einem ersten Anlauf gescheitert. Es entstünden Mehrkosten, die in keinem Verhältnis zum Mehrwert lägen, argumentierte der Stadtrat damals.

Nun stand die Forderung nach einer AG also zum zweiten Mal im Raum. Das Seniorenzentrum mit seinen fast 200 Angestellten müsse sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld behaupten, hiess es in der Begründung. Die Anforderungen an die strategische Führung würden immer höher. Am sichersten sei diese in den Händen eines Verwaltungsrats.

Das Seniorenzentrum Zofingen – hier das Haus Brunnenhof – ist wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs. Bild: ZT

An der November-Sitzung des Einwohnerrates stand das Dossier dann erneut auf der Traktandenliste – konkret ging es wieder um die künftige Rechtsform. Der Stadtrat wollte die Motion vom Juni, in der eine AG gefordert worden war, als Postulat entgegennehmen, damit er mehr Möglichkeiten hat.

Einwohnerrat bleibt bei seiner Forderung nach einer AG

Hans-Ruedi Hottiger gestand zwar ein, zu spät reagiert zu haben. Mit einem Postulat erhalte das kurz zuvor eingesetzte Leitungsgremium aber die Chance, sich zu beweisen. Der Einwohnerrat folgte diesem Ansinnen nicht und überwies den parlamentarischen Vorstoss mit 24 Ja- zu 11 Nein-Stimmen als Motion.

Für den Stadtrat heisst das: Er muss innerhalb eines Jahres einen Bericht und eine Vorlage zur geplanten AG ausarbeiten. Hottiger bezweifelte damals, dass diese Zeit reicht, um eine pfannenfertige Vorlage vorzubereiten. Diese Aufgabe liegt nun in erster Linie bei Christiane Guyer, der neuen Frau Stadtammann.

Im Zuge der Ressortverteilung kam es zudem zu einer Änderung bei der Zuständigkeit für das Seniorenzentrum: Dominik Gresch übernimmt das neu geschaffene Ressort Gesellschaft, wo auch das Thema Alter angesiedelt ist. Rahela Syed ist neu für das Ressort Kultur/Freizeit und damit nicht mehr für das Zentrum zuständig.

