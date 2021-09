Zeiningen/A3 Lastwagen prallt in Auto und Leitplanke – fünf Kilometer Stau auf Autobahn Ein Lastwagenfahrer verlor am Freitagmorgen auf der A3 bei Zeiningen die Kontrolle und prallte gegen ein Auto und die Leitplanke. Er wurde ins Spital gebracht. Der Unfall führte zu Verkehrsberhinderungen, die weiter andauern. 03.09.2021, 15.25 Uhr

Kapo Aargau

Der 56-jährige Chauffeur eines Sattelschleppers mit Anhänger war am Freitagmorgen auf der A3 in Richtung Zürich unterwegs, als er auf Höhe Zeiningen plötzlich die Kontrolle über seine Komposition verlor. Diese geriet nach rechts, prallte zunächst gegen die Randleitplanke und schwenkte dann zurück auf die Fahrbahn, wo der Lastwagen sowohl mit einem Auto zusammenstiess wie auch gegen die Mittelleitplanke prallte. Die Fahrzeuge kamen schliesslich auf dem Überholstreifen zum Stillstand, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Ersthelfer fanden den 56-Jährigen äusserlich unverletzt, jedoch nicht ansprechbar vor. Die Ambulanz übernahm die eingeleiteten Reanimationsmassnahmen und brachte den Betroffenen ins Universitätsspital Basel. Noch liegen gemäss Polizei keine Angaben über seinen Zustand vor.

Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden

Der Lenker des Autos blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand grosser Schaden. Auch die Leitplanken wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Franken.

Kapo Aargau

«Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Lastwagenfahrer aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle verloren hatte», heisst es weiter in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Die Unfallfahrzeuge blockierten den Überholstreifen in Richtung Zürich. Da die auf rund 80 Metern beschädigte Mittelleitplanke in die Gegenfahrbahn ragte, musste die Kantonspolizei auch den Überholstreifen in Richtung Basel sperren. Die Verkehrsbehinderung führte im dichten Verkehr sofort zu langen Staus und dauern weiterhin an. Gemäss TCS Verkehrsinfo muss in beide Richtungen mit einem Zeitverlust von 20 Minuten gerechnet werden. Zwischen Rheinfelden-Ost und dem Rastplatz Mumpf staut sich der Verkehr aktuell auf 5 Kilometer.