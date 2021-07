Zeiningen Traktorfahrer will Strasse freigeben und landet im Graben Am Freitagnachmittag geriet ein Traktor in einen Entwässerungsgraben, als er die Strasse für den nachfolgenden Verkehr freigeben wollte. Der Lenker wurde leicht verletzt. 31.07.2021, 14.55 Uhr

Der Sachschaden ist beträchtlich. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich gestern Freitag, kurz vor 16 Uhr, in Zeiningen, wie die Kapo Aargau mitteilt. Der 24-jährige Lenker eines Traktors mit zwei Anhängern fuhr auf der Landstrasse-Nord in Richtung Möhlin, als er die Strasse für den nachfolgenden Verkehr freigeben wollte und dabei in den Entwässerungsgraben geriet.