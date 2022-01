Zofingen: Gerichtspräsident Ferdinand Andermatt geht in Pension

Zofingen Mit dem Familienrecht nahe am Leben – von Scheidungen bis zu Zwangsmassnahmen Der Zofinger Gerichtspräsident Ferdinand Andermatt geht nach neun Jahren im Amt in Pension. Er erzählt, welche Fälle ihm nahegingen, wann er am besten loslassen konnte – und welche Region er mit seinem Töff nun kennenlernen will. Janine Müller / Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Seit 2013 ist Ferdinand Andermatt aus Aarburg Gerichtspräsident am Bezirksgericht Zofingen. Ende Januar 2022 geht er in Pension. Janine Mueller

Die Arbeit von Gerichtspräsident Ferdinand Andermatt ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Er ist am Bezirksgericht Zofingen nicht durch aufsehenerregende und öffentlichkeitsrelevante Prozesse aufgefallen. Denn als einer von vier Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Zofingen ist er derjenige, der aktuell noch für den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts tätig ist. Ende Januar geht der 65-Jährige, der seit 1989 mit seiner Familie in Aarburg wohnt, in Pension.

Zeit, auf eine lange Karriere zurückzublicken, in der er hauptsächlich als Anwalt tätig war. Aufgewachsen ist Ferdinand Andermatt in Gossau SG und in Naters VS. Für das Jus-Studium zog er nach Fribourg. Sein Anwaltspraktikum absolvierte er in Willisau, wo seine Eltern inzwischen wohnhaft waren. Es folgte der Wechsel in die Advokatur von Dr. Walder in Zofingen, die bis 2003 Walder & Andermatt hiess. Dann entstand eine Gemeinschaft Andermatt & Henzer, die es bis Ende 2012 gab.

Die Neuorganisation brachte Distanz

Für Ferdinand Andermatt war dann der Zeitpunkt gekommen, die Seite zu wechseln. Aus dem Anwalt, der sich schon während seiner ganzen Karriere am liebsten mit dem Familienrecht auseinandersetzte, wurde ein Gerichtspräsident. Er ergänzte das Team am Bezirksgericht Zofingen, weil im Aargau die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) den Familiengerichten zugeordnet wurde. «Ich war damals überzeugt, dass das eine gute Lösung ist, die KESB in die Verantwortung der Gerichte zu geben», sagt Ferdinand Andermatt. «Und dieser Meinung bin ich noch heute.» Mit der Neuorganisation sei Distanz geschaffen worden zwischen den Gemeinden und den Betroffenen, die in diesen Gemeinden wohnen. «Das Gericht ist eine neutrale, professionelle Behörde und die Akzeptanz ist inzwischen da.»

Die Präsidentenstelle wurde damals frisch geschaffen, mit Andermatt kamen weitere zehn Leute neu dazu. Im dritten Stock im Gebäude am Bahnhof wurde der neue Bereich eingerichtet. «Mich reizte nicht nur die neue Aufgabe, sondern auch das Arbeiten in einem grösseren Team», erklärt Ferdinand Andermatt, der von der CVP portiert wurde, dieser aber nicht beigetreten ist. Zudem sah er die Chance, sich noch stärker auf Themen am Familiengericht zu spezialisieren. «Mir liegt das, denn diese Themen sind nahe beim Leben», sagt er.

Inzwischen blickt Ferdinand Andermatt auf «eine ungeheure Palette von Fällen» zurück. Von unspektakulären Scheidungen, Vaterschaftsstreitigkeiten oder Trennungen bis zu Situationen, in denen es um gefährdete Kinder, überforderte Eltern und Zwangsmassnahmen ging. Das oberste Ziel von Andermatt war es immer, einen Prozess möglichst zu vermeiden. «Erst recht, wenn Kinder involviert sind», ergänzt er. Selbst bei Scheidungen, in denen es im Vorfeld nach einer zerfahrenen Situation aussah, gelang es ihm häufig, die Parteien an einen Tisch zu bringen und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. «Viele Leute wollen gar nicht streiten», weiss er aus seiner langjährigen Arbeit.

Entscheide gemeinsam mit Fachrichtern gefällt

Als «hochspannend» bezeichnet Ferdinand Andermatt die Zusammenarbeit in seinem Team mit den Fachrichtern aus den Bereichen Psychologie / Pädagogik und Soziale Arbeit. Entscheide traf er immer erst, nachdem er sich intensiv mit diesen ausgetauscht hatte. «Schwierig wurde es beispielsweise dann, wenn klar wurde, dass ein Kind nicht mehr in seinem Daheim bleiben kann, sondern eine Fremdplatzierung nötig wird», führt er aus. «Das Kind den Eltern oder einem Elternteil wegzunehmen, ist immer ein grosser Eingriff.»

Einer der krassesten Fälle ist derjenige, in dem dank einer Meldung von Nachbarn bekannt wurde, dass in einer Familie zum einen Kind gut geschaut wurde und das andere zu Hause vernachlässigt wurde, bis es verwahrloste. «Das sind aber die Ausnahmen», betont Ferdinand Andermatt, der von seinem Büro aus direkt auf die Zofinger Stadtkirche und die Altstadt blickt. Es gab zudem Fälle, in denen Eltern in ihrem subjektiven Verständnis überzeugt davon gewesen seien, dass sie es richtig machen.

«Dazu kam, dass Kinder sehr anpassungsfähig sind», erklärt Andermatt. Entsprechend war das Verständnis von Eltern für einen Entscheid hin und wieder überhaupt nicht vorhanden. Nach solchen Fällen sei er jeweils gerne nach Hause gegangen. «Habe ich einen Entscheid getroffen, konnte ich immer gut loslassen», sagt er. «Wenn es für das Kind stimmte, konnte ich den Fall auf die Seite legen.» Dank der Entscheidung im Team konnte er auch immer gut hinter den getroffenen Massnahmen stehen.

Mit der aktuellen Praxis im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist Ferdinand Andermatt zufrieden. Seiner Meinung nach dürfte es sich aber vor allem im finanziellen Bereich noch weiterentwickeln. «Die Gemeinden bezahlen die getroffenen Massnahmen. Sie bestimmen die Organisation der Sozialen Dienste und das Budget», erklärt Andermatt. Da könne es zu Interessenskonflikten kommen, beispielsweise dann, wenn eine Gemeinde finanziell eher schwach aufgestellt ist. «Wünschenswert wäre, wenn das Geld für die nötigen Massnahmen aus einem Topf kommen würde», sagt Andermatt.

Das Töfffahren ist für ihn wie Meditation

Er wird neugierig verfolgen, wie sich der Bereich weiterentwickelt. So neugierig, wie er auch seiner Pension entgegenblickt, die er «nicht herbeigesehnt hat». Er habe eine gewisse Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt entwickelt. Er habe Ideen für Projekte, die allerdings noch nicht konkret sind. Sicher ist, dass er weiterhin gerne Töfftouren unternehmen wird. «Töfffahren war immer mein Mittel zum Abschalten, war für mich etwas Meditatives», sagt Ferdinand Andermatt. «Das Ziel war immer nebensächlich.»

Er möchte auch die Region, in der er lebt, noch besser kennenlernen. «Ich wohne am Fuss des Juras, kenne den Jura aber viel zu wenig. Und ich wohne an der Aare, der Fluss selber ist mir aber kaum bekannt.» Gut möglich, dass er sich vielleicht schon im nächsten Sommer auf ein Stand-up-Paddle-Board wagt und so seine neu gewonnene Freizeit geniesst.

