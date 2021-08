Zeugenaufruf Menziken: Auto mit Farbe besprayt, Haus und Strasse beschmiert In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Menziken diverse Örtlichkeiten versprayt und weitere Sachbeschädigungen begangen. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. 29.08.2021, 13.53 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. zvg

Am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein Anwohner von der Plattenstrasse in Menziken bei der Kantonspolizei. Sein Fahrzeug wurde in der Nacht mit roter Farbe versprayt. Die ausgerückte Polizeipatrouille stellte diverse weitere Sprayereien in roter und gelber Farbe an Fahrzeugen, Gebäuden und Strassen sowie weitere kleinere Sachbeschädigungen fest. Dies vorwiegend im Bereich der Platten- und Kreuzstrasse in Menziken.