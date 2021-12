Zeugenaufruf Gränichen: Wer verursachte Kollision? Am Dienstag prallten in Gränichen ein Lastwagen und ein nachfolgendes Auto zusammen. Dabei entstand beträchtlicher Schaden. Weil der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Augenzeugen. 16.12.2021, 08.20 Uhr

Der stark beschädigte Ford Fiesta. zvg

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 14. Dezember um 13.30 Uhr auf der Mitteldorfstrasse in Gränichen. Ein Lastwagen war in Richtung Teufenthal unterwegs. Auf Höhe der seitlich einmündenden Bahnhofstrasse musste er mutmasslich aufgrund abbiegender Autos kurz anhalten. In der Folge kam es zum Zusammenstoss mit einem nachfolgenden grauen Ford Fiesta. Dieser wurde dadurch stark beschädigt.