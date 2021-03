Zeugenaufruf Am Dienstag brannte in Zetzwil ein Stromverteilkasten – Die Polizei sucht Zeugen Wegen eines Brandes an einem Stromverteilkasten kam es zum Fernseh- und Telefonunterbruch an der Hinterdorfstrasse in Zetzwil. Die Brandursache ist noch unklar. 19.03.2021, 10.08 Uhr

Die Polizei klärt derzeit die Brandursache. Kapo Aargau

(az) Am vergangenen Dienstag sei es zum Brand eines Stromverteilkastens an der Hinterdorfstrasse in Zetzwil gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte die aufgebotene Feuerwehr den Brand rasch löschen. Es sei aber Sachschaden am Kasten entstanden und im Gebiet rund um die Hinterdorfstrasse kam es zum Fernseh- und Telefonunterbruch.

Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei könne nicht ausschliessen, dass der Verteilkasten unbeabsichtigt in Brand gesetzt worden ist. Sie habe ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Brand machen können, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

