Wegen Lehrermangel hat sie ihren Ruhestand auf Herbst verschoben

Zetzwil Wegen Lehrermangel den Ruhestand verschoben: «Wenn es mich braucht, bleibe ich auch noch länger» Als Marlies Gugelmann ihre Ausbildung abschloss, herrschte eine «Lehrerflut». Diese Generation wird jedoch nach und nach pensioniert. Weil eine Lehrperson in Zetzwil kurzfristig kündigte, bleibt sie nun. Ein Gespräch über das Lehrerinnen-Sein im 2022. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dreimal zwei Stunden arbeitet Marlies Gugelmann zurzeit an der Schule Zetzwil. Bild: Alex Spichale / AAR

«Mein erster Schultag als Lehrerin war im Aarauer Gönhard-Schulhaus, an einem Samstag», erinnert sich Marlies Gugelmann. Damals war sie noch in der Ausbildung. «Am Ende des Schultages las ich den Schülerinnen und Schülern eine Geschichte vor. Das war damals so üblich.» Welche Geschichte das war, weiss die 64-Jährige nicht mehr. Eines ist ihr aber geblieben: «Ich wusste ab dem Moment, dass Lehrerin zu sein mein Ding ist. Ich habe es geliebt.»

Marlies Gugelmann mit ihrer ersten Klasse 1979. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Das war im Jahr 1978, da war Gugelmann gerade mal 21 Jahre alt, hatte das Lehrerseminar in der heutigen NKSA (Neue Kantonsschule Aarau) fast abgeschlossen und antwortete noch auf «Fräulein Bryner». Heute, 44 Jahre später, wäre sie eigentlich im Ruhestand. Wandern, Turnen, Klavierspielen, Gartenarbeit und Ausflüge mit dem E-Bike wären auf dem Programm gestanden. Beim Gespräch mit der AZ sitzt Gugelmann aber im Lehrerzimmer des Zetzwiler Schulhauses. Der Grund: Eine Lehrerin hat ihre Stelle gekündigt, bevor sie überhaupt angefangen hatte.

«Zu dem Zeitpunkt waren die Stundenpläne schon gemacht, die neue Lehrerin vorgestellt und ich hatte bereits mein Schulzimmer ausgeräumt», so Gugelmann. Wegen des aktuellen Lehrermangels habe man auf die Schnelle keinen Ersatz finden können, schreibt Gemeindeammann Daniel Heggli im «Dorfheftli». «Es gab zwar Bewerberinnen und Bewerber, aber niemand davon war ausgebildet», erklärt Gugelmann. Würde sich jemand bewerben, der eine Ausbildung hat, sei die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass diese Person die Stelle bekommt. «Auswählen kann man die Bewerberinnen und Bewerber im Moment kaum.»

Sie war die letzte Rektorin

Schulleiterin Isabelle Zaugg plante Gugelmann zufolge innert kürzester Zeit den Stundenplan der Unterstufe um. Das unbesetzte 100-Prozent-Pensum wird im Moment unter fünf Lehrerinnen aufgeteilt. Gugelmann erklärte sich dazu bereit, sechs Stunden die Woche zu übernehmen. «Isabelle Zaugg fragte mich, ob ich noch darüber schlafen möchte. Ich habe auf der Stelle zugesagt.» Die Schulleiterin selber übernahm ebenfalls Unterrichtsstunden.

«Bis zu den Herbstferien haben wir jetzt einen Notfall-Stundenplan», sagt Gugelmann. Wie es danach weitergeht, wisse sie nicht. «Wenn es mich braucht, bleibe ich auch noch länger. Ich lasse die Schule nicht im Stich.» Nach 26 Jahren sei man schliesslich im Dorf verwurzelt.» Und das nicht nur als Lehrperson: Gugelmann war die letzte Rektorin in Zetzwil, bevor die Schulleitung eingeführt wurde.

«Die Umstellung kam mir gerade gelegen», sagt sie. «Der Unterricht war schon immer mein Lieblingsteil des Berufs.» Einer, der sich in den letzten Jahrzehnten doch stark gewandelt habe. Beispielsweise die Arbeit mit den Eltern habe sich stark verändert. «Heute sind die Eltern viel stärker involviert.» Als langjährige Lehrperson habe sie es da einfacher. «Bei jüngeren Lehrerinnen und Lehrern kommt es öfter vor, dass sich die Eltern einmischen wollen.» Das sei mit ein Grund, wieso viele Lehrpersonen nach wenigen Jahren wieder aufhören. Gerade in Zetzwil sei das Vertrauen in die Lehrerschaft glücklicherweise aber ziemlich gross.

Schulfrei für die Hochzeit

Anders als früher würde man heute zum Beispiel auch keine Kinder mehr vor die Tür stellen. Als das noch üblich war, habe sie einen «Luusbueb», wie sie sagt, vor die Türe gestellt. «Als ich ihn wieder reinholen wollte, habe ich ihn nicht mehr gefunden. Er war beim Hausmeister und half ihm beim Wischen.»

Auf der Schulreise in Richtung Schloss Wildegg 1979. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Bevor sie in die Wynentaler Gemeinde kam, unterrichtete Gugelmann, die in der Aarauer Telli aufgewachsen ist, acht Jahre in Suhr und machte dann eine zehnjährige Familienpause, in der sie aber Stellvertretungen übernahm – auch in ihrer Wohngemeinde Dürrenäsch: «Es kam vor, dass ich meine Söhne unterrichtete, das konnten sie gar nicht ausstehen», sagt sie lachend.

Familiär waren die Verhältnisse auch in Suhr. 1982 heiratete sie den Oberstufenlehrer Erich Gugelmann. «Am Tag unserer Hochzeit hatten alle Kinder schulfrei und standen Spalier für uns. Es war ein richtiges Dorffest», erinnert sie sich. Dass sie die Stelle im Dorf-Schulhaus in Suhr erhalten hat, habe einem Wunder geglichen. Damals habe es eine Lehrerflut gegeben. «Das sind die, die jetzt alle pensioniert werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen