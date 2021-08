After Sun Zetzwil feiert fünfjähriges Jubiläum

Zetzwil Nach einem Jahr Pause: Das After Sun Zetzwil feiert 5-jähriges Jubiläum Nach einem Jahr Zwangspause öffnet das Zetzwiler Festival am 3. und 4. September seine Türen. Natasha Hähni 31.08.2021, 08.33 Uhr

After Sun Zetzwil Zvg / Aargauer Zeitung

Feiern wie in den guten alten Zeiten – das will der Verein «After Sun Zetzbu» am Wochenende vom 3. und 4. September in der Mehrzweckhalle Zetzwil. Bereits zum fünften Mal findet das Festival statt. Letztes Jahr mussten es die Veranstalter coronabedingt absagen. Ein Jahr später könne man die Party kaum erwarten: «Die Leute wollen wieder raus, das merken wir», sagt Vereinspräsident Luca Zanatta. «Wir haben deutlich mehr Tickets verkauft als die letzten Jahre zu dieser Zeit.»