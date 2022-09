Zetzwil: Stromausfall legte WSB-Stellwerk lahm

Zetzwil Kurzschluss in der Nacht auf Mittwoch: Stromausfall legte WSB-Stellwerk lahm Bei der Wynental-Suhrentalbahn kam es am Mittwochmorgen wegen eines Stromausfalls in Zetzwil zu Verspätungen. Der Vorfall zeigt, wie stark die Bahn auf ein stabiles Stromnetz angewiesen ist. Nadja Rohner 28.09.2022, 18.05 Uhr

Bis in die Morgenstunden hatte die WSB um Zetzwil keinen Strom. Bruno Weise

Auf dem Wynental-Ast der Wynental-Suhrentalbahn kam es am Mittwochmorgen wegen eines Stromausfalls in Zetzwil zu Verspätungen. Wie Ammann Daniel Heggli erklärt, kam es schon vor zwei Wochen bei Bauarbeiten an der Hauptstrasse zur Beschädigung einer Leitung. Diese blieb aber zunächst unbemerkt. Der Regen der letzten Tage sorgte aber in der Nacht auf Mittwoch für einen Kurzschluss.