Zetzwil In Syrien war er ein erfahrener Konditor – in der Schweiz fing Ahmad Al Safadi nochmals als Bäckerlehrling an Ahmad Al Safadi kam vor fünf Jahren als Flüchtling mit seiner Frau und zwei kleinen Töchtern in die Schweiz. Sein Ziel, in seinem Beruf zu arbeiten, sollte zur Geduldsprobe werden. Flurina Dünki 29.05.2021, 05.00 Uhr

Ahmad Al Safadi ist von zusammen mit seiner Familie von Syrien in die Schweiz geflüchtet und hat hier eine Lehre zum Bäcker-Konditor gemacht. Britta Gut

«Nach acht Monaten Deutschkurs in der Schweiz konnte ich noch immer nicht Deutsch sprechen!» Ahmad Al Safadi klingt immer noch frustriert, wenn er an damals zurückdenkt. Der heute 34-Jährige Syrer kam 2016 mit seiner Frau Riham und zwei Kleinkindern in die Schweiz. In seiner Heimat war er Konditor gewesen, hatte etliche hauchdünne Teige für die syrischen Baklava aufeinander geschichtet. Sobald er eine Arbeitserlaubnis hatte, wollte er hier in einer Bäckerei starten.

Doch diese komplizierte deutsche Sprache! Und dann natürlich die zweite grosse Hürde, die ihm vom Arbeitsmarkt trennte und ihm kurz nach seiner Ankunft noch gar nicht bewusst war: ein fehlender Schweizer Berufsabschluss.

Heute kann Ahmad Al Safadi arbeiten. Er ist als Bäcker-Konditor beim Gysi Beck in Zetzwil angestellt. Bis zur Festanstellung dauerte es ein paar Jahre länger als er anfangs gedacht hatte. Seine beiden Töchter waren praktisch Säuglinge, als die Familie herkam, heute sind sie im Kindergarten und ein drittes Geschwister ist unterwegs.

Ahmad Al Safadi war der erste Flüchtling in der Bäckerei Gysi. Britta Gut

Firmeninhaber Adrian Gysi (34) bekam Anfang 2018 eine Bewerbung für ein Praktikum zugeschickt. Die syrische Flüchtlingsfamilie lebte in Menziken und Al Safadi suchte eine Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln. Er war ins Integrationsprogramm Jubiar gekommen, in Reinach beheimatet und der Stiftung Lebenshilfe angegliedert, wo er sechs Monate lang Coaching in Sachen Bewerbungsschreiben und Lebenslauf bekam. Und wo er in der achso nötigen deutschen Konversation gedrillt wurde.

Mit Erfolg. Nicht nur wurde sein Deutsch besser und schwand seine Frustration - er wurde gar ein richtiger Musterschüler. «Ich wollte die Sprache möglichst schnell gut können und bat immer um noch mehr Hausaufgaben.» Ein Berufsziel, wie es die Jubiar-Coaches mit vielen Geflüchteten ausarbeiten, hatte der junge Familienvater von Anfang an: Er wollte ein ausgebildeter Schweizer Bäcker-Konditor sein.

Als Adrian Gysi die Praktikumsbewerbung erhielt, hatte Ahmad Al Safadi bereits in anderen Bäckereien im Kanton geschnuppert. Er wurde am Zetzwiler Produktionsstandort für sechs Monate als Praktikant angestellt. In den Gysi-Filialen in Zetzwil, Unterkulm und Beinwil am See arbeiten insgesamt 45 Mitarbeitende. Der Neue war der erste Mitarbeiter, der als Flüchtling in die Schweiz kam. Und dieser bewährte sich. Auch wenn er von arabischem Millefeuilles-Gebäck auf Schweizer Rahmtorten umstellen musste - «das Konditorenhandwerk funktioniert im Grunde überall gleich: Wasser, Mehl, Salz», sagt er.

Der Praktikant, der es schon kann

Und Adrian Gysi erhielt einen Praktikanten, «der schon vieles konnte», wie er heute sagt. Nicht nur überzeugte der Konditor aus dem Orient durch seine Fähigkeiten und persönliche Reife - er zeigte auch festen Willen: Weil zur Uhrzeit, wenn in der Backstube der Ofen heiss läuft, noch keine WSB fährt, strampelte er die Strecke von sieben Kilometern von Menziken nach Zetzwil täglich mit dem Velo - nur bei starkem Schneefall nahm er das Angebot seines Chefs an, im Zimmer über der Bäckerei zu übernachten.

Obwohl er kein Diplom mitbrachte, war Al Safadi ein Praktikant, der schon vieles konnte. Britta Gut

Gysis Aufgabe bestand denn auch weniger darin, dem neuen Mitarbeiter die Bäckerkunst beizubringen. «Ich wollte, dass er sich eine Perspektive auf lange Sicht schafft», sagt er. «Und das geht hier nur über eine Berufsausbildung». Denn aus Syrien hatte Al Safadi kein Diplom mitgebracht. «Eine formelle Berufslehre gibt es dort nicht. Wenn wir etwas lernen wollen, hören wir uns um und arbeiten dann zuerst ein oder zwei Jahre gratis im künftigen Beruf», erklärt er.

Selbst wenn er einen schriftlichen Abschluss gehabt hätte, wäre er hinsichtlich einer Anstellung in der Schweiz nicht viel besser dagestanden. Doch als Chef Gysi nach dem Praktikum mit dem Vorschlag ankam, Al Safadi könne bei ihm eine zweijährige Berufsattestlehre machen, biss er zuerst auf Granit. Sein Schützling wollte endlich arbeiten. Nicht noch länger bestqualifizierter Stift sein, nicht noch länger von der Sozialhilfe leben.

Es sei nicht einfach gewesen, gegen die fixe Idee im Kopf seines Praktikanten anzukämpfen, erinnert sich Adrian Gysi.

«Ohne Lehre hätte er nur zu einem winzigen Lohn arbeiten können - bei mir oder einem anderen Beck - und er wäre weiterhin von der Sozialhilfe abhängig gewesen».

Die Überzeugungsarbeit wirkte am Ende. Ahmad Al Safadi startete 2018 seine Lehre als Bäcker-Konditor und schloss im September 2020 als einer der besten seines Jahrgangs ab. Seither ist er als ausgebildeter Bäcker-Konditor bei Gysi angestellt. In den letzten Monaten konnte er sich statt auf Schulstoff auf seine Autofahrstunden konzentrieren. Dank dem neuen Auto ist der Arbeitsweg in Schweizer Winternächten denn auch deutlich entschärft.

Anlässlich der Flüchtlingstage Aargau, die heuer unter dem Motto "Lehre statt Leere" laufen, wird das Projekt Jubiar seine Coaching-Arbeit am Samstagsmarkt in Unterkulm (12. Juni), Reinach und Birrwil (beide am 19. Juni) vorstellen.