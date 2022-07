Geschäftsführerin der Stiftung Schürmatt Anke Müller zieht Bilanz

Zetzwil «Für uns hat niemand geklatscht»: Die Geschäftsführerin der Stiftung Schürmatt wünscht sich mehr Anerkennung für ihre Institution Vor über 60 Jahren wurde die Stiftung Schürmatt in Zetzwil gegründet. Seither hat sich einiges getan. Seit Anfang 2022 ist Anke Müller die neue Geschäftsführerin der Stiftung. Im Gespräch mit der AZ erzählt sie, wie es um die Neubauprojekte der Stiftung steht und was sie sich für ihre Branche wünscht. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Anke Müller, Geschäftsführerin der Stiftung Schürmatt in Zetzwil. Severin Bigler

Bevor sie Anfang Jahr Geschäftsführerin wurde, war Anke Müller bereits zehn Jahre bei der Stiftung Schürmatt tätig. Sich einzuleben, sei deshalb einfach gewesen, wie sie im «Park» auf dem Gelände der Stiftung ausserhalb vom Zetzwiler Dorfkern erzählt. «Die Erfahrung hat mir geholfen, besser in die neuen Aufgaben reinzurutschen und mir einen Überblick zu verschaffen.» Zuvor leitete sie den Geschäftsbereich «Arbeit und Wohnen».

Seit sie bei der Stiftung ihre neue Funktion in Angriff genommen hat, habe sich bereits einiges geändert. Aus diesem Grund habe die Geschäftsleitung Ende 2021 die «Strategie 2030» ausgearbeitet. Im Moment ist man Müller zufolge an der Umsetzung dieser: «Wir wollen die Stiftung agiler machen», erklärt sie. So wolle man beispielsweise von steilen Hierarchien wegkommen, die seien mittlerweile veraltet. Ein erster Schritt in die Richtung hat Müller bereits gemacht: «Wir haben im Januar beschlossen, dass alle Geschäftsleitungsmitglieder ihre Büros an einem gemeinsamen Standort haben. Jetzt sind wir alle in einem Gebäude.»

Entscheid zum dritten Standort folgt im November

Eine grosse Veränderung steht im Moment noch kurz bevor: «78 Wohn- und 72 Arbeitsplätze werden im Rahmen des Projekts ‹Ersatzneubauten Zetzwil ENZ21› bald neu gebaut», erklärt Müller. Dies, weil die jeweiligen Häuser auf dem Areal der Stiftung Schürmatt in Zetzwil in den 60er-Jahren gebaut wurden. Eine Sanierung sei nicht mehr sinnvoll. Neu sollen 30 Wohnplätze in Gontenschwil gebaut werden, ein neues Haus am bestehenden Standort in Zetzwil und – ziemlich sicher – 30 weitere Wohnplätze in Menziken. «Der definitive Entscheid zum dritten Standort wird im November getroffen, aber wir sind auf einem guten Weg», so die Geschäftsführerin.

Zusätzlich zu den Wohnplätzen soll es an allen Standorten auch wieder Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geben. Nach der Bestätigung des letzten Standorts könne der Projektantrag beim Kanton gestellt werden. «Den erarbeiten wir zurzeit.» Danach folge das Wettbewerbsverfahren, die Detailplanung und die Eingabe der Baugesuche. «Wir gehen davon aus, dass wir 2025/26 mit dem Bau starten werden können», so Müller.

480 Mitarbeitende betreuen 580 Personen

Die Stiftung Schürmatt beschäftigt 480 Mitarbeitende in 320 Vollzeitstellen. «Wir begleiten und betreuen an den verschiedensten Standorten 580 Klientinnen und Klienten», sagt Müller. Dabei werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene betreut. Den Fachkräftemangel bemerke man in der Stiftung nur bedingt, wie Müller findet:

«Es ist eine Wellenbewegung. Schwierigkeiten haben wir eher dabei, Führungskräfte zu finden. Ich glaube, das ist ein Generationenproblem.»

Den jüngeren Generationen sei ein Ausgleich zur Arbeit oft wichtiger, als eine Führungsposition mit der dazugehörigen Verantwortung zu übernehmen.

Dennoch seien die Mitarbeitenden der Stiftung fast täglich mit Herzblut bei der Arbeit. Während Corona hätten fast alle zusätzliche Dienste übernommen, denn der Betrieb ist 365 Tage im Jahr an 24 Stunden geöffnet. «Für unsere Mitarbeitenden hat aber niemand geklatscht», sagt Müller. Institutionen wie die Stiftung Schürmatt würden auch von der Politik oft vergessen gehen, wenn es um angemessene Würdigung der Arbeit geht.

«Es gibt immer Dinge, die wir verbessern können»

Probleme sehe man auch seit der Einführung des Individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) in der Finanzierung der Pflegeleistungen, die eins zu eins an den Menschen mit Beeinträchtigung erbracht werden müssen. «Das System weist vor allem bei der Betreuung von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen Mängel auf», sagt Müller. Zurzeit sei man aber an der Ausarbeitung einer Lösung mit dem kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS).

Ein weiteres Projekt, an dem man zurzeit arbeite, sei die sogenannte «Schatzkiste». Eine Partnervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung, die 2018 entwickelt wurde. Die laufe derart gut, dass man nach der Auflösung des Gründervereins aus Deutschland ein neues Schweizer Tool dafür entwickeln wolle. Es sei wichtig, dass eine Stiftung von der Grösse der Stiftung Schürmatt nicht nur für die eigenen Klientinnen und Klienten schaue, sondern mit Projekten die Bedürfnisse von allen Menschen mit Beeinträchtigungen im Auge habe. «Es gibt immer Dinge, die wir verbessern können», sagt Müller.

