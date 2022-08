Graffiti-Künstler verschönert Zetzwiler Bahnhof-Unterführung

Zetzwil Donald Duck als Imker statt illegale Sprayereien: Graffiti-Künstler verschönert Bahnhof-Unterführung An die Wände der Unterführung beim Zetzwiler Bahnhof wurde immer wieder illegal gesprayt. Dank eines Reinacher Graffiti-Künstlers ähnelt die einst bekritzelte Wand nun einer Seite aus einem Comicheft. Natasha Hähni 06.08.2022, 05.00 Uhr

«Sein oder Nichtsein» steht auf Englisch und in gelber Farbe an der Wand. Auf Englisch ein Wortspiel mit dem Wort «Bee» (Biene). zvg

Eine Velotour mit seiner Familie führte Sven Fricker durch die Unterführung beim Zetzwiler Bahnhof. Ein Ort, den der Graffiti-Künstler nur zu gut kennt: «An diesen Wänden habe ich vor rund 30 Jahren meine ersten Spray-Versuche gestartet», erinnert sich der 42-Jährige. Die Wand habe sich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich verändert – schade, findet Fricker: «Schliesslich kommen hier viele Familien auf Spaziergängen oder Velotouren durch.»

Auch der Gemeinde war die Unterführung ein Dorn im Auge. Auf ihrer Website schreibt sie: «Nach illegalen Sprayereien an den gemeindeeigenen Wänden der Bahnunterführung Zetzwil hat der Gemeinderat den Graffiti-Künstler Sven Fricker aus Reinach mit der Instandstellung der Flächen durch Graffiti-Motive beauftragt.»

Der Reinacher Graffiti-Künstler sprayt seit 1994. zvg

An einer Gemeinderatssitzung konnte er anschliessend seine Idee vorstellen. «Es wurde dann eine Mischung aus Comic und klassischen Graffiti-Schriftzügen», sagt Fricker. Neu ist also kein Gekritzel mehr an der Wand, sondern eine Zeichnung von Donald Duck als Imker, umrahmt von Blümchen, Bienchen und Schriftzügen.

Andere fischen, er sprayt

Die Verwandlung kam an: «Bisher habe ich nur Gutes gehört, fast etwas zu viel, für meinen Geschmack», sagt er lachend. Während des Sprayens seien immer wieder Leute auf ihn zugegangen und hätten ihm Komplimente für seine Arbeit gemacht. Rund 50 Stunden habe er am letzten Juli-Wochenende mit ein paar Freunden in der Zetzwiler Unterführung verbracht. «Es war eine Art Rückkehr zu meinen Anfängen», sagt Fricker.

Eine Rückkehr, die er noch einige Male wiederholen wird. Wie die Gemeinde schreibt, sei die Zusammenarbeit auf unbestimmte Zeit: «Die Motive werden in unterschiedlichen Abständen geändert.» Fürs Erste soll Donald Duck aber an der Zetzwiler Wand bleiben dürfen.

Für seine Familie sei das ungewöhnliche Hobby mittlerweile das Normalste auf der Welt: «Andere Väter fischen und ich mache halt Graffiti», sagt Fricker lachend. Für den Betriebselektriker geht es mit Projekten in Wohlen und Menziken weiter. «In Wohlen habe ich mit ein paar Freunden einen Graffiti-Event geplant.» Der soll dann Ende Sommer stattfinden.