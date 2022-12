Der «Tanndlibar-Rüedu» übergibt das Zepter nach 24 Jahren

Zetzwil Der «Tanndlibar-Rüedu» übergibt das Zepter: Ab diesem Jahr übernimmt seine Tochter den Christbaumverkauf Durch einen Zufall fing Ruedi Kasper vor 24 Jahren an, Weihnachtsbäume auf dem Platz vor seinem Haus zu verkaufen. Jetzt übernehmen seine Kinder. Ursprünglich hatte der Landwirt andere Pläne. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

24 Jahre lang verkauften Ruedi und Marianne Kasper an der Hauptstrasse Christbäume. Bild: Natasha Hähni

«Angefangen hat alles, als mein Sohn in der Lehre war – jetzt ist er 44 Jahre alt», sagt Ruedi Kasper und lacht. Er sei bereit, in Pension zu gehen. Der Landwirt verkauft seit 24 Jahren Weihnachtsbäume auf dem Platz vor seinem Hof, gleich an der Zetzwiler Hauptstrasse. Fast 1000 Bäume kommen so jährlich in die Haushalte seiner Kundschaft.

«Einige kommen beispielsweise mit dem Zug aus Menziken, um bei uns einen Baum zu holen», so Kasper. Wer einmal einen Christbaum beim «Tanndlibar-Rüedu» holt, wird in den meisten Fällen zum Stammkunden. So liefere er seit Jahren beispielsweise die Bäume für die Berufsschule Aarau.

Immer wieder würden Ruedi und seine Ehefrau Marianne, die ebenfalls seit über 20 Jahren beim Verkauf der Bäume hilft, als Dank für einen schönen Christbaum zu Ausflügen und Grillabenden eingeladen. «Die Verbindung zur Kundschaft schätzen wir sehr», so der 71-Jährige.

Schon bei Neukunden wisse er, was für einen Baum sie wollen, führt er aus: «Im Moment kommen die Leute wieder weg von den buschigen Bäumen und zurück zu den Tannen, die etwas mehr Abstand zwischen den Ästen haben.» Bei denen sei es einfacher, Weihnachtsschmuck anzubringen.

Ist ein Baum zu gross, um mit dem Auto mitgenommen zu werden, bringt ihn der Landwirt oft persönlich ans Ziel. Bei solchen Lieferungen habe er in all den Jahren immer wieder lustige Beobachtungen gemacht: «Oft verschätzen sich die Leute und kaufen einen viel zu grossen Baum. Wir müssen ihn zuschneiden – und dann gefällt er ihnen nicht mehr.» Auch habe er schon Bäume mit Hilfe von zwei bis drei Leuten abgeladen. «Wie der Kunde den Baum dann selber in die Wohnung gebracht hat, weiss ich auch nicht.»

Auch Biber mögen die Christbäume

Der Weihnachtsbaumverkauf wurde Kasper nicht in die Wiege gelegt, er kam eher zufällig dazu. Der ehemalige Lehrmeister seines Sohnes Ben (44) habe 30 Bäume von seiner Baumschule übrig gehabt. «Weil der Platz bei mir so günstig gelegen ist, fragte er mich, ob ich die Bäume nicht ausstellen könnte», erinnert sich Kasper. Er verkaufte sie alle. So auch im kommenden Jahr und in Jahr darauf. «Dann entschied ich mich dazu, selber Bäume anzupflanzen.»

Das macht er in Zetzwil auf zwei Wiesen; eine beim Wald und eine an der Wyna. Letztere sei nicht eingezäunt, da die Rehe dort keine Gefahr für die jungen Bäume darstellen. «Dafür fressen Biber immer wieder mal ein paar Bäume weg», so der Landwirt. Das sei aber nicht weiter schlimm.

In der Regel werden fast alle Bäume verkauft, die es schliesslich auf den Verkaufsplatz schaffen. «Mehr als ein Dutzend haben wir nie übrig», sagt Marianne Kasper. Aus diesen letzten paar Bäumen sucht die Familie dann jeweils den eigenen Christbaum aus. «Der wird bei uns immer erst am 24. oder sogar am 25. Dezember aufgestellt», erzählt Kasper. Zu beschäftigt sei man davor mit dem Verkauf der Bäume.

Pausen macht er keine

Der beschränke sich übrigens nicht nur auf das Kerngeschäft. Auf dem Platz steht auch ein ausgedienter Fasnachtswagen, die «Tanndlibar». «Dort wurde bis vor Corona jeweils täglich gefeiert, oft bis in die frühen Morgenstunden», so Ruedi Kasper. Dieses Jahr wird die Bar wieder betrieben, jedoch nicht mehr im gleichen Ausmass. «Wir wollen nicht mehr so lange an der Bar stehen, man wird halt älter», so der Naturfan lachend. Ausserdem wolle man die Nachbarschaft schonen.

Bis vor zwei Jahren wohnte dort auch Tochter Martina Willimann (39). Mit ihrem Ehemann übernimmt sie ab diesem Jahr den Christbaumverkauf der Eltern. Die Brüder Ben und Serge (41), wie auch dessen Sohn Nick (10), helfen fleissig mit. «Eigentlich wollten wir ganz aufhören oder alles verkaufen», so Kasper. Die drei Kinder des Ehepaars hätten dies letztendlich aber verhindert. «Sie fanden es schade, dass der Verkauf nicht mehr in der Familie sein würde», erklärt Marianne Kasper.

Ab dem 10. Dezember werden deshalb Martina Willimann mit ihrem Ehemann Fabian sowie die weiteren Familienmitglieder an der Hauptstrasse 403 stehen. Ganz weg sei Ruedi Kasper aber nicht. Der Kontakt mit den Leuten gefalle ihm schliesslich auch noch nach seiner Pensionierung. «Ich werde sicher ab uns zu noch beim Beraten helfen, kann aber auch einfach Pause machen», sagt er. Seine Frau ergänzt: «Das wirst du bestimmt nicht machen, so wie ich dich kenne.» Ruedi zuckt mit den Schultern und lacht.

