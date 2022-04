Diplomarbeiten Hilfe für drei Wynentaler Unternehmen: Studierende erarbeiten Konzepte Ein Glashersteller, ein Energiedienstleister und ein gemeinnütziger Verein profitieren von betriebswirtschaftlichen Diplomarbeiten der Höheren Fachschule für Wirtschaft der Handelsschule KV Aarau. Sibylle Haltiner 02.04.2022, 05.00 Uhr

Leonita Dakaj, Elena Wagner und Seraina Stephani (von links) haben für die EWS Energie AG die Entwicklung eines neuen Kundenportals evaluiert. zvg

Seit über 25 Jahren bildet die Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) an der Handelsschule KV Aarau diplomierte Betriebswirtschafterinnen und -wirtschafter HF aus. Am Mittwoch haben 31 Studierende insgesamt acht Diplomarbeiten einem öffentlichen Publikum vorgestellt. Im letzten Studienjahr schreiben die Studierenden jeweils Gruppenarbeiten zu Themen, die von lokalen Unternehmungen in Auftrag gegeben wurden. Heuer konnten gleich drei Wynentaler Firmen davon profitieren, nämlich die EWS Energie AG aus Reinach, der Teufenthaler Verein Katzenhübel und die Glas Trösch AG, Oberkulm. Für diese Firma bearbeiteten vier Studierende das Thema «Vermeidung und Verhinderung von Kratzern auf Glas». Die Gruppe analysierte unter anderem die Einsatzmöglichkeit von Karton bei der Lagerung und dem Transport von Gläsern.