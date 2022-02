Im Wynental wird mehr gebaut, als in den letzten 50 Jahren zusamm

Übersicht Im Wynental wird mehr gebaut, als in den letzten 50 Jahren zusammen: «Das ist definitiv zu viel für das Wynental» Von Teufenthal bis Burg reiht sich zurzeit eine Baustelle an der anderen. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass das noch eine Weile lang so bleiben wird. Wo heute noch Einfamilienhäuser gebaut werden und wieso viele Bauvorhaben nicht im Sinne der Gemeinden sind. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

In Teufenthal entstehen unter anderem sogenannte Tiny Häuser. Natasha Hähni

Von Mehrfamilienhäuser, über Tiny Houses bis hin zu ganzen Quartieren, die aus der Erde gestampft werden. Wer durch das Wynental fährt, dem fällt eines auf: Hier wird gebaut, wie verrückt. «Das Wynental holt auf», sagt Reto Müller, Bauverwalter der Region Kulm. Bis ca. 2010 habe sich die Region sehr moderat entwickelt. Danach kam der Wandel: «Im Jahr 2014 wurde im Wynental so viel gebaut, wie in den gesamten 50 Jahren zuvor», weiss Müller. Im Moment gäbe es auch kein Anzeichen dafür, dass bald weniger los sein wird: «In den nächsten zehn Jahren, wird sich bei uns sehr viel tun.»

Das rasante Wachstum habe unter anderem mit den verhältnismässig günstigen Bodenpreisen zu tun. Das lockt laut Müller immer wieder grosse Investoren an. «Vor allem aus Luzern und der Ostschweiz.» In der Folge wird immer wieder grossflächig gebaut. Das sei zwar schön und gut für die Investoren, nur hätten die betroffenen Gemeinden kein Mitspracherecht bei der Nutzung. «Wir können nur unsere Empfehlung abgeben und diese begründen», sagt Müller.

Ein Blick in die Leerwohnungsstatistik zeigt: In den letzten zehn Jahren ist in vielen Wynentaler Gemeinden die relative und absolute Zahl der Leerwohnungen gestiegen. Menziken hat aktuell weitherum die höchste Leerwohnungsziffer. Deutlich zurückgegangen ist diese in den letzten zehn Jahren in Reinach. Per Mitte 2021 waren in Menziken 208 Wohnungen frei, in Reinach 127, in Unterkulm 21, in Teufenthal 21 und in Oberkulm 41.

Die Empfehlung der Bauverwaltung sei meistens, mehr Eigentumswohnungen zu bauen. «Ältere Personen in Einfamilienhäusern neigen eher dazu, eine Eigentumswohnung zu kaufen, als in eine Mietwohnung zu ziehen.» Bei einer besseren Durchmischung von Miet- und Eigentumswohnung würden Müller zufolge also mehr Einfamilienhäuser frei werden, die wiederum junge Familien in die Region locken könnten.

Was die Investoren für das Wynental geplant haben, wird sich auf jeden Fall schon bald zeigen. «Ende 2024 werden sehr viele Wohnungen fertiggestellt sein», sagt Reto Müller. Einige Bauprojekte finden Sie hier:

Inhaltsverzeichnis Teufenthal

Unterkulm

Oberkulm

Reinach

Menziken

In Teufenthal sind aktuell acht Projekten, die sich im Bau befinden. Die Überbauung Unico an der Dürrenäscherstrasse mit 83 Wohnungen, 51 davon in Mehrfamilienhäusern (20 Mietwohnungen und 31 Eigentumswohnungen, 1,5-Zimmer bis 4,5-Zimmer), acht Reiheneinfamilienhäuser und 24 sogenannte Tiny Häuser, also kleine Einfamilienhäuser. Baugesuche für 48 Wohnungen befinden sich Müller zufolge in Bearbeitung, liegen also noch nicht auf. «Das ist wahnsinnig viel für Teufenthal», sagt Reto Müller.

107 Wohnungen sind in der zweiten Etappe des KWC-Areals in Unterkulm geplant. zvg / Swiss Interactive Ag / «Aargauer Zeitung»

In Unterkulm wisse man im Moment von rund 420 geplanten Wohnungen. «Fünf davon sind im Bau, von neun liegt ein Baugesuch auf, knapp 300 sind zurzeit noch in der Planungsphase und 110 sind bewilligt», so Bauverwalter Reto Müller.

Letztere werden mehrheitlich (107 von 110) auf dem KWC-Areal entstehen. Geplant sind, wie in der ersten Etappe des Areals, 2,5-Zimmer- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen. Investor ist auch in der zweiten Etappe die Artemis Immobilien AG. «Die Baubewilligung haben sie bereits und der Rückbau der Altlasten ist abgeschlossen», sagt Müller. Ursprünglich sei ein Baustart per Ende Dezember 2021 angekündigt gewesen. «Sie werden wohl bald loslegen», ergänzt er. Ab dann wird die Baustelle beim Hochhaus in Unterkulm rund zwei Jahre lang in Betrieb sein.

In Oberkulm werden aktuell 64 Wohnungen gebaut. Zwei der geplanten Überbauungen werden an der Rotkornstrasse entstehen. Nur sechs weitere Wohnungen sind bisher bewilligt. Weiter seien Baugesuche für zwölf Wohnungen unterwegs.

Alleine in Oberkulm und Unterkulm werden bis 2024 also rund 180 Wohnungen fertig. «Das ist definitiv zu viel für das Wynental, das gibt Leerstände», sagt Müller. Das sei den institutionellen Anlegern aber egal. Zudem habe die Artemis, Bauherrin des KWC-Areals, mit der ersten Etappe bewiesen, dass sie die Wohnungen füllen kann. «Als der Bau fertig war, waren lediglich drei der 71 Wohnungen nicht vermietet», sagt Müller. Ob ihnen dies bei der zweiten Etappe mit 107 Wohnungen nochmals gelingen wird, sei jedoch fraglich.

An der Reinacher Hauptstrasse befindet sich das 24'421 Quadratmeter grosse Voco-Areal (altes Fabrikgebäude und Baubrache). Hier planen einheimische Investoren (4Immobau AG, Edil-Tec AG, Herzog Holding und Mawalt Holding) rund 140 Mietwohnungen und Gewerbefläche. Bewilligt ist das Ganze noch nicht. «Als Erstes soll die Umnutzung der alten Fabrik in Angriff genommen», weiss Martin Wernli, Leiter Bau und Planung in Reinach. Mietinteressenten für das geplante Gewerbe in der Fabrik sind vorhanden. Im Gebäude sind die beiden unteren Stockwerke für Gewerbe und die oberen für Loftwohnungen angedacht. Der Rest soll nach dem Willen der Investoren in Etappen ausgeführt werden.

Ende der Brachlandperiode in Sicht: Einheimische Investoren wollen auf dem Reinacher Voco-Areal Nägel mit Köpfen machen. Peter Weingartner / «Aargauer Zeitung»

Im Zuge der «Überbauung Hinterberg» mit der Bauherrin Novoreal AG aus Sursee sind zudem sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 neuen Wohnungen geplant. Das Grossquartier am westlichen Hang von Reinach wurde im November 2021 bewilligt.

Noch nicht bewilligt ist eine Überbauung mit 46 Wohnungen etwas weiter unten, am Herrenweg. Das Baugesuch zur Arealüberbauung ist bis zum

22. November aufgelegen. Es sind Einwendungen eingegangen. Bauherrin ist die Firma Immofort AG aus Büttikon. «Wir gehen von einer baldigen Bewilligung aus», sagt Wernli.

Am Vorderberg / Himmelrych ist ebenfalls eine Überbauung in Planung. Für einmal handelt es sich aber nicht um Mehrfamilien-, sondern um 16 Einfamilienhäuser. Das Baugesuch dazu lag noch nicht auf. Dafür jenes für zwölf Ein- und Zweifamilienhäuser, die auf dem Rupphügel in Richtung Beinwil gebaut werden sollen. «Es ist atypisch, dass im Moment so viele Einfamilienhäuser gebaut werden», so Wernli.

Beim «Sternen» in Menziken werden fünf Mehrfamilienhäuser mit 54 Wohneinheiten gebaut. Der Bezugstermin ist auf Oktober bis Dezember 2022 angesetzt.

Neben dem Gemeindehaus entsteht die Zivital-Überbauung. Sie wird ab Oktober dieses Jahres 25 Wohnungen bieten.



Weiter sind im Usserdorf drei Wohnhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen im Bau. Diese sollen bis 2023 fertiggestellt werden. Die hälfte der Wohnungen sind bereits verkauft (Kostenpunkt eine halbe Million bis rund 1,2 Millionen). Auch an der Hauptstrasse vor der Überbauung Usserdorf ist ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten in Bau, welches 2022 fertiggestellt wird.



An der Myrtenstrasse/Bodenfeldstrasse werden aktuell drei Mehrfamilienhäuser mit 48 Wohneinheiten erstellt. An der Grünaustrasse wird ebenfalls ein Mehrfamilienhaus gebaut. Von neun Wohneinheiten auf vier Etagen waren schon im Sommer fünf verkauft. Im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum geplant. An der Kasernstrasse ist ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten in der Endphase des Baus.

Beim Waagareal entstehen ausser Gewerberäumen noch 36 Wohneinheiten. Beim Hamburg-Areal sind vier Einheiten mit insgesamt 87 Wohneinheiten im Bau. Weiter sind oberhalb des Fussballplatzes drei Einheiten mit 47 Wohneinheiten im Bau. An der Kasernstrasse entstehen ebenfalls sechs Mehrfamilienhäuser mit 47 Wohnungen (Wohnpark Kasern) von Bauherrin Unity. Insgesamt sind in Menziken also rund 300 Wohnungen im Bau.

