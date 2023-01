Wynental «Ich bin sehr froh, so kann ich gut abgeben»: Nachfolge für Zetzwiler Lehrerin gefunden Nach langer Suche hat die Schule Zetzwil ihr offenes Pensum besetzen können. In Reinach hofft man weiter auf qualifizierte Bewerbungen. Natasha Hähni 24.01.2023, 05.00 Uhr

Marlies Gugelmann ist Lehrerin an der Primarschule in Zetzwil. Wegen Lehrermangel arbeitet sie über ihre Pensionierung hinaus. Alex Spichale / AAR

Im Sommer 2022 verabschiedete sich Marlies Gugelmann nach über 40 Jahren von ihrem Beruf als Lehrerin – zumindest für ein paar Tage. Weil ihre Nachfolgerin kurz vor Beginn des Schuljahres kündigte, kehrte sie wieder zurück ins Schulhaus. Geplant war eine Vertretung bis im Herbst. Für die Lehrerin war aber schon lange klar: «Wenn es mich braucht, bleibe ich auch noch länger. Ich lasse die Schule nicht im Stich.» Und sie hielt ihr Wort. Noch heute unterrichtet sie an der Schule Zetzwil.

Nach den Sportferien wird sie nun endlich in den Ruhestand gehen können. Dann übernehmen zwei neue Lehrerinnen ihre Klasse. «Ich bin sehr froh, so kann ich gut ‹abgeben›», sagt Gugelmann auf Anfrage. Kurzfristige Stellvertretungen werde sie wohl ab und zu aber immer noch übernehmen.

Hanspeter Draeyer ist Gesamtschulleiter der Kreisschule Reinach-Leimbach. Valentin Hehli / WYS

Nicht so viel Glück hatte die Kreisschule Reinach-Leimbach. Die Suche nach jemandem, der die Gesamtschulleitung übernimmt, erweist sich weiterhin als schwierig. Hanspeter Draeyer, externer Berater und zurzeit in der Funktion als Gesamtschulleiter, sagt auf Anfrage: «Es sind drei Bewerbungen eingegangen.» Keine davon habe die Minimalanforderungen erfüllt. Die Hoffnung, dass sich in den nächsten Monaten doch noch jemand mit den richtigen Qualifikationen meldet, bleibt jedoch.