Kunsthaus Zofingen: Die beachtliche Sammlung von Heiner Hoerni

Kunsthaus In Zofingen hängt man den Baselitz ins Treppenhaus Heiner Hoerni zeigt im Kunsthaus Zofingen seine beachtliche Kunstsammlung. Die prominenten Namen interessieren dort nur am Rande. Anna Raymann 06.09.2022, 05.01 Uhr

Die virtuosen Tuschezeichnungen von Andrea Heller haben einen Ehrenplatz im Kunsthaus Zofingen. Andrea Heller

Ob man in Zofingen wisse, dass man eine prächtige Kunstsammlung wie jene von Heiner Hoerni in der Stadt habe, fragte eine Frau bei der Vorpremiere von «Grenzenlos» im Kunsthaus Zofingen. Die Frage ist berechtigt, denn die Ausstellung, die ebendiese Sammlung zeigt, legt Erstaunliches offen. Der Untertitel – «eine unbekannte Privatsammlung» – ist da (zu) Bescheiden gewählt.

Denn ihr Ruf eilt der Sammlung voraus, zumindest in kunstinteressierten Kreisen. Eva Bigler, Direktorin des Kunsthauses, nahm sich schon zu Beginn ihres Stellenantritts vor, die von Hoerni gesammelten Werke einer Silvia Bächli, einer Ruth Maria Obrist, eines Jürg Stäuble und vieler Namen mehr aus ihrem geschützten Lager heraus in die Öffentlichkeit zu befördern. Schon oft gefragt, stimmte der Sammler endlich, nach sorgfältiger Inventarisierung, zu.

Ein selbstbewusster Auftritt

Zu sehen ist wenig Gegenständliches, eher Abstraktes oder wenigstens Abstrahiertes. «Grenzenlos» kann vieles meinen, hier bezieht sich der Titel auf Formales, auf zentimeterdick aufgetragene Farbe, mutige Techniken oder die schiere Grösse. Daraus ergibt sich ein selbstbewusster Auftritt. Und die besten Plätze gehören hiesigen Kunstgrössen.

Im Erdgeschoss ist dies Christine Streuli. Die grossen Torbogenfenster geben schon von aussen den Blick frei auf das opulente Farbenspiel der Künstlerin, die 2007 neben Yves Netzhammer den Schweizer Pavillon an der Biennale in Venedig bestückte. Mehrere Grossformate zeigen ihre charakteristischen Farbspuren. Dahinter wirken die Blumenfelder der grossartigen Fotokünstlerin Annelies Štrba, verschwommen wie aus dem Autofenster an einem vorbeiziehend, fast unscheinbar. Der Starauftritt im Obergeschoss gehört Andrea Heller. Ihre zarten Tuschebilder stehen dem Kronleuchtersaal gut zu Gesicht.

Was gefällt, wird gesammelt

Heiner Hoerni hat vor allem Schweizerisches und auch Aargauisches Kunstschaffen gesammelt, aber auch Werke international bekannte Künstler – stets nach dem Motto: Was gefällt, wird gesammelt. Um eine Wertanlage sei es ihm nie gegangen, sagte er kürzlich im Interview.

Es mag der bescheidenen Haltung der Sammlung entsprechen, dass man erst um eine Ecke blicken muss, um Sam Francis zu entdecken, und man die kopfhängende Skizze von Georg Baselitz im Treppenhaus fast übersieht. Etwas grossspuriger dürfte man aber sein – immerhin hat man einen Heiner Hoerni in der Stadt.

Grenzenlos: bis 06. November, Kunsthaus Zofingen.