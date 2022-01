Mitteli gegen Winterblues in Aargauer Apotheken

Winterdepression 30 Prozent mehr Umsatz im Winter und im Lockdown: Diese «Mitteli» gegen den Winterblues gibt es in der Dorfapotheke Im Winter leiden viele Menschen unter Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Pflanzliche Produkte gegen psychische Beschwerden sind in Aargauer Apotheken sehr beliebt – Allheilmittel sind sie aber nicht. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Eröffnung der Migros im neuen Suhre Park in Suhr. Neben der Migros sind auch andere Geschäfte wie Denner, Local oder die Lindenapotheke im Suhre Park eingezogen.

Im Bild: die Lindenapotheke. Sandra Ardizzone

Dunkelheit beim Aufstehen und zum Feierabend, nebelige Tage und kaltes Wetter – im Winter leiden viele Menschen an Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und Ängsten. Der Winterblues ist als saisonal auftretende psychische Störung schon länger bekannt. Erprobte Methoden, um dem Blues entgegenzuwirken, sind in vielen Fällen mit Kontakt zu anderen Menschen verbunden. Diese fallen wegen der Coronapandemie jedoch oft aus. Viele suchen deshalb Hilfe in der Apotheke. So auch in den Lindenapotheken. Das Oberentfelder Familienunternehmen wurde 1976 von Andreas Brunner übernommen. Mittlerweile beschäftigt es rund 150 Mitarbeitende.

Die Beschwerden in Apotheken seien jeweils relativ unspezifisch: «‹Grüezi, ich habe Depression›, sagt natürlich niemand», sagt Laura Loretan, diplomierte Drogistin und Verkaufsleiterin der Lindenapotheken. Jedoch seien im Winter deutlich mehr Menschen mit Beschwerden wie Müdigkeit, Stress, Druck im Alltag, Schlafstörungen und Ängsten bei ihnen.

Im März 2020 (erster Lockdown) und im Dezember 2021 gingen in den Lindenapotheken (13 Standorte, 10 davon im Aargau) deutlich mehr Produkte gegen die Winterblues-Symptome über den Ladentisch als in den restlichen Monaten. «Jeweils etwa 30 Prozent mehr Packungen als in den anderen Monaten des Jahres», bestätigt Loretan.

Trotz erhöhter Nachfrage ginge bei ihnen kein Produkt zur Behandlung von psychischen Beschwerden ohne eine Abklärung an Kundinnen und Kunden. Mit Hilfe gezielter Nachfrage erkennen Loretan und ihre Mitarbeitenden sogenannte Red Flags (Deutsch: rote Flaggen), wie die Drogistin erklärt. «Erzählt jemand, dass er morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommt oder Suizidgedanken hat, empfehlen wir auf jeden Fall eine weitere Abklärung», sagt sie. Handelt es sich bei den Symptomen aber «nur» um Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung, gebe es je nach Anliegen verschiedene «Mitteli», die helfen können:

Laura Loretan ist Drogistin und Verkaufsleiterin in der Lindenapotheke. zvg

Müdigkeit und Stress

Bei Müdigkeit und Stress empfiehlt Loretan das pflanzliche Produkt Vitango, dessen Wirkstoff Rosenwurz einerseits für mehr Energie sorge, andererseits erhöhe es die Stresstoleranz. Die Wurzel erhält ihren Namen wegen des starken Rosendufts, den sie annimmt, wenn sie geschnitten oder gerieben wird.

Nervosität und Unruhe

Tinkturen, also Extrakte aus Heilpflanzen und Mineralstoffen, oder aufwendig hergestellte Spagyrik empfehle sie, wenn eine Kundin oder ein Kunde mit Nervosität und Unruhe zu kämpfen hat. «Der Vorteil hier ist, dass wir das Produkt individuell anpassen können, weil wir es selber zusammenmischen», so Loretan.

Allgemein psychische Beschwerden

Immer wieder falle bei psychischen Beschwerden die Wahl auf die Bachblüte. Dieser wird eine positive Wirkung bei Angst, Stress oder negativen Emotionen nachgesagt.

Leichte Depression, Stimmungsschwankungen

Das wohl typischste Produkt in Bezug auf den Winterblues sei aber das Johanniskraut. «Das ist das Nonplusultra», sagt Loretan. Das Produkt Remotiv sei eines der modernsten Produkten mit dem Wirkstoff. «Nebenwirkungen wie eine stärkere Lichtempfindlichkeit sind hier kein Problem mehr», so Loretan. Dennoch sei bei der Verträglichkeit mit anderen Medikamenten Vorsicht geboten: «Frauen, die die Pille nehmen, empfehlen wir das Produkt beispielsweise nicht.» Das Johanniskraut könne hier die Wirkung der Pille schwächen.

Ängste und Schlafbeschwerden

Produkte wie Lasea, die auf Basis von Lavendelöl sind, seien bei Ängsten und Schlafbeschwerden hilfreich, wie Loretan erzählt. «Das hilft hervorragend.»

Neben Mitteli empfehlen Drogistinnen und Drogisten bei Symptomen von Winterblues auch jeweils die Dargebotene Hand. «Bei der kann man sich zu jeder Tageszeit melden, wenn man Rat sucht», sagt Loretan.

Weiter seien Aktivitäten und Verhaltensänderungen gerade so wichtig wie ein gutes Mitteli. So zum Beispiel Entspannungstechniken, Sport und Bewegung, gesunde Ernährung, Schlafhygiene und die pflege von sozialen Kontakten. «Auch wenn das während Corona nur ein Spaziergang mit einem Freund oder einer Freundin ist. Hauptsache, man kommt etwas an die frische Luft.»

