Auch Aarau sagt grossen Neujahrsempfang ab

Wegen der Pandemie Aarau sagt den grossen Neujahrsempfang ab Sowohl das Nachmittagsprogramm im Stadtteil Rohr als auch das Abendprogramm in der Alten Reithalle sind gestrichen. Schuld ist die Pandemie. 14.12.2021, 14.17 Uhr

Der Flyer zum Neujahrsempfang wurde vor zwei Wochen verschickt. Jetzt ist der Anlass abgesagt. nro

Am 1. Dezember, als die Covid-Zahlen bereits kräftig anzogen und die ersten Gemeinden ihre Neujahrsapéros absagten, verschickte die Stadt Aarau die Einladung zur grossen Sause: Unter dem Motto «Aarau voll Rohr» sollte der östlichste Stadtteil ins Zentrum des diesjährigen Neujahrsempfangs gestellt werden. Der Flyer, der den Haushalten zugestellt wurde, versprach ein vielfältiges Nachmittagsprogramm an verschiedenen Orten in Rohr und einen musikalischen Abend in der Alten Reithalle.