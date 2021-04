Spatenstich Das neue Reservoir Berg ist ein «Jahrhundertprojekt» für die Burger Der neue Bau fasst 100 Kubikmeter mehr Wasser als das 92-jährige Reservoir, neben welches es stehen wird. Auf dem Dach des Neubaus für 1,8 Millionen Franken kann Wald wachsen. Flurina Dünki 07.04.2021, 05.00 Uhr

Spatenstich für das neue Reservoir Berg (für Gemeinde Burg) v.l.: Marc Spörri, Gemeinderat Hanspeter Boller, Tobias Wey, Reto Anderhub, Thomas Hüsler, Stefan Müller und Peter Siegrist. Flurina Dünki

Die Spaten zum neuen Reservoir für die Burger wurden am Dienstag erst symbolisch eingestochen, beziehungsweise kratzten sie nur etwas an der Waldoberfläche. Denn mit dem Temperatursturz der letzten Tage lässt sich noch nicht so einfach die sieben Meter in die Tiefe buddeln, die für das neue Bauwerk nötig sind. Selbst Schneeflocken begleiteten die Ansprache von Gemeinderat Hanspeter Boller anlässlich des Baustarts. Das alte Resi, das von 1929 stammt, wird nach Fertigstellung des Neubaus abgebrochen.