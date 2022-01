Im Februar kommt Injecta-Machbarkeitsstudie an die Urne

Ein Fünftel der Stimmberechtigten in Teufenthal, also 213 Unterschriften, brauchte das Referendumskomitee, um die Machbarkeitsstudie des Injecta-Areals an die Urne zu bringen. Das Ziel wurde in kurzer Zeit weit übertroffen.

Natasha Hähni 04.01.2022, 15.29 Uhr