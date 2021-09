Unterkulm: Zug kollidiert mit Lieferwagen

Unterkulm Zug prallt in Lieferwagen – zwei Verletzte Ein Lieferwagenfahrer hat in Unterkulm beim Abbiegen einen herannahenden Zug übersehen. Er und seine Beifahrerin wurden nach der Kollision leicht verletzt ins Spital gebracht. 29.09.2021, 10.02 Uhr

Der Lenker des Lieferwagens übersah beim Abbiegen das Blinklicht. Kapo AG Der Zug traf den Lieferwagen seitlich. Kapo AG Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr in Unterkulm. ein 22-jähriger Lieferwagenlenker fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Aarau. Beim Abzweiger Böhlerstrasse bog er links ab. Dabei übersah er das Blinklicht, das den in Richtung Aarau fahrenden Zug ankündigte. Als sich der Lieferwagen auf dem Bahnübergang befand, prallte der Zug in die Seite des Fahrzeuges.

Lenker und Beifahrerin wurden von einer Ambulanz leicht verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug und am Triebwagen entstand Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Die Bahnstrecke war nur für kurze Zeit unterbrochen, weil die Beschädigung am Zug eine Weiterfahrt zuliess. (mwa)

