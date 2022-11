An der Winter-Gmeind wird über das Budget 2023 abgestimmt

Unterkulm Wegen Strassen- und Schulraumprojekten: Ab 2026 könnte der Steuerfuss steigen Am 24. November wird an der Unterkulmer Winter-Gmeind über Sanierungen und das Budget abgestimmt. Dieses weist ein Plus von einer halben Million auf. Natasha Hähni 22.11.2022, 05.00 Uhr

Von Ende 2018 bis Ende Juni 2022 ist die Unterkulmer Bevölkerung um 14 Prozent gewachsen. Bild: Flurina Dünki

(November 2020)

In Unterkulm sind in den kommenden Jahren grosse Investitionen in Schulraum und Strassen geplant. Rund 20 Millionen Franken sollen zwischen 2023 und 2027 insgesamt investiert werden. «Der mit Abstand grösste Investitionsbedarf besteht mit rund 12 Millionen Franken beim Schulraum», heisst es von der Gemeinde. Dazu zählt auch der neue Vierfach-Kindergarten, der im Sommer 2023 vors Volk kommen soll. In den Jahren 2023 und 2024 wird das Projekt die Gemeinde rund 5 Millionen Franken kosten. «Die Erweiterung des Primarschulhauses ist ab 2024 geplant», heisst es.

Hinzu kommen 2,3 Millionen Franken für den Knoten Böhlerstrasse, Dekretsbeiträge an den Kanton über 4,5 Millionen Franken für die Kantonsstrasse sowie 1 Million Franken für den Ausbau des Gehwegs an der Böhlerstrasse West. «Ein weiterer grosser Brocken ist die Erschliessung Feldmatte», so die Gemeinde. Dafür wurde an der Winter-Gmeind 2021 ein Kredit von rund 3 Millionen Franken gutgeheissen.

Trotz grosser Pläne in naher Zukunft rechnet die Gemeinde im Budget 2023 mit einem Plus von fast einer halben Million Franken. «Das macht Freude und gibt uns das notwendige Polster», sagt Ammann Emil Huber in seiner Grussbotschaft auf der Gemeindeversammlungswebsite der Gemeinde. Mit dieser ersetzt sie die umfangreiche Papierbroschüre – inklusive Live-Countdown bis zur Gmeind.

Vom Finanz- und Lastenausgleich erhält die Gemeinde im kommenden Jahr 2,37 Millionen Franken. Das sind 147’000 Franken mehr als 2022. Auch beim Feinausgleich gibt es pro Einwohnerin oder Einwohner 3 Franken mehr, als vor einem Jahr. Neu sind es 26 Franken. Ohne die Beiträge macht die Gemeinde aus betrieblicher Tätigkeit einen Verlust von fast 1,4 Millionen Franken. Dies unter anderem, weil die Steuerkraft pro Kopf mit 1906 Franken deutlich unter dem Kantonsmittel (2877 Franken) liegt. Der Steuerfuss soll dennoch bei 115 Prozent bleiben – zumindest vorerst. «Ab dem Jahr 2026 muss mit einer Erhöhung des Steuerfusses gerechnet werden», wie der Gemeinderat erklärt.

Die Leitung ist aus den 20er-Jahren

Neben dem Budget 2023 wird an der kommenden Gmeind zudem über den Baukredit der Sanierung der Kanalisation Einschlag in der Höhe von 225’000 Franken abgestimmt. In den nächsten Jahren soll sie etappenweise saniert werden. «Die Sanierung der öffentlichen Mischwasserkanalisation im Gebiet Einschlag ist für das Jahr 2023 vorgesehen», wie die Gemeinde mitteilt.

230’000 Franken sollen für den Ersatz der Steuerung für das Regenbecken Binzenhaldenstrasse genehmigt werden. «Zurzeit können die Regenbecken der Verbandsgemeinden nicht von der ARA angesteuert werden», so die Botschaft der Gemeinde. Als Teil des Generellen Entwässerungsplans des Abwasserverbands Mittleres Wynental (Teufenthal, Unterkulm, Oberkulm, Dürrenäsch) sollen die Regenbecken nun ausgerüstet werden.

Weiter will die Gemeinde die Wasserleitung Wannenhof für 195’000 Franken ersetzen. Die bestehenden Grauguss-Leitungen wurden Anfang der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts verlegt. Praktisch in der ganzen Hochzone «Wannenhof» müssen Leitungen deshalb durch grössere, leistungsfähigere Wasserleitungen ersetzt werden.