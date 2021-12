Tierheim Böhler: Tiere gehören nicht unter den Christbaum

Unterkulm Tiere gehören nicht unter den Christbaum – Tierheim prüft Adoptionswillige auf Herz und Nieren Das Tierheim Böhler schaut genau hin, an wen es seine Schützlinge vermittelt. Hunde als Weihnachtsgeschenke sind ein No-Go, zu gross sind die Verantwortung und die Veränderung, die man sich mit dem Tier ins Haus holt. Eva Wanner 24.12.2021, 05.00 Uhr

Im Tierheim Böhler in Unterkulm warten diverse Tiere wie die Huskys Fergie und Ice darauf, adoptiert zu werden. Die künftigen Besitzer werden aber auf Herz und Nieren geprüft, die Tiere nur hergegeben, wenn es passt. Bild: Tierheim Böhler

Spielzeug, eine Uhr, ein Buch. Es gibt unglaublich vieles, das sich an Weihnachten verschenken lässt. Definitiv nicht unter den Christbaum gehören: Tiere. Immer wieder Mal klingelt beim Tierheim Böhler in Unterkulm aber genau deswegen das Telefon. «Ein Tier als Weihnachtsgeschenk? Das gibt es bei uns nicht», sagt Romy König, die Leiterin des Tierheims.

Kater Jerry war eine Bauernhofkatze und wartet nun im Tierheim auf ein neues Zuhause. Bild: Tierheim Böhler

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims sehen genau hin, wohin ihre Schützlinge kommen sollen. «Wenn jemand bei uns anruft und sagt, er möchte eine Katze oder einen Hund, werde ich stutzig», sagt König. Und zwar ob dem «Oder». Denn die Unterschiede seien enorm, Katzen seien in aller Regel deutlich einfacher zu halten als Hunde. Möchte jemand einfach irgendein Tier, beispielsweise, weil das gerade so gut zum Homeoffice passt, kann es sein, dass ihm das Tierheim Böhler weder Katze noch Hund vermittelt.

Die Lebenssituation muss passen

Überhaupt werden Adoptionswillige auf Herz und Nieren geprüft. Vielen sei nicht bewusst, dass sie sich mit einem Hund viel Veränderung und Verantwortung anschaffen. König bedauert, dass der Sachkundenachweis abgeschafft wurde, in dem zuerst Theorie und dann Praxis der Hundehaltung gelehrt wurden. «Viele haben nach dem theoretischen Teil gemerkt, dass ihre Lebenssituation nicht mit der grossen Aufgabe vereinbar ist, sich einen Hund zu halten», sagt König. Nun würden die Tierheimmitarbeitenden sich «den Mund fusslig reden», um das zu erklären.

Keine Schoggi, aber Eierlikör Wer Tiere im Haus hat, sollte auf die Schokolade am Christbaum verzichten. Diese ist giftig für Katzen und Hunde. Auch die hübschen Weihnachtssterne, die in der Vorweihnachtszeit zu Hauf in Pflanzenkübeln stehen, sind für die Tiere hochgiftig. Für Silvester rät Romy König, Hunden, die vor der Knallerei Angst haben, eine enge, dunkle Rückzugsmöglichkeit zu bieten. Sie also nicht einzusperren, aber etwa eine Transportbox mit einer Decke abzudunkeln und das Türchen offen zu lassen. Die Storen im Haus sollten heruntergelassen werden, gerade Hunde, die nicht mehr gut hören, erschrecken ab der Optik der Feuerwerke. Der deutsche Hundetrainer Martin Rütter rate ausserdem, dem Hund eine sehr kleine Menge Eierlikör zu verabreichen, damit er sich beruhige. «Das habe ich selbst aber noch nie ausprobiert», sagt König lachend. (ewa)

Oft kämen junge Familien, die nach Haus und Kind nun gerne noch einen Hund möchten – oft aber gar nicht die Zeit haben, dem Tier die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. «Bekommen sie bei uns keinen, gehen sie eben woanders hin. Oft zu unseriösen Anbietern, die Tiere aus dem Ausland vermitteln, aber nicht mehr zurücknehmen, wenn es dann nicht passt.» Hunde, besonders solche, die auf der Strasse gelebt hätten, seien sehr selbstständig und opportunistisch. Das entspreche selten dem Wunschbild der Familie und oft landen diese Tiere dann im Tierheim; manchmal schon wenige Tage nach der Adoption.

Erst beschnuppern, dann probewohnen

Im Böhler lautet das Credo: «Wir nehmen jedes Tier auf, geben aber nicht jedes gleich wieder ab.» Möchte jemand einen Hund aus dem Heim in Unterkulm adoptieren, gilt es erst einmal sich zu beschnuppern. Mehrere Spaziergänge zeigen, ob Fellnase und Interessent ein Team bilden können und miteinander zurechtkommen.

Klappt das, darf der Hund ins Probewohnen. «Wie lange, das bestimmen die Interessenten, das kann eine Woche sein oder länger.» Das Tierheim bringt den Schützling in sein mögliches neues Zuhause. «Vor Ort können wir Tipps geben. Beispielsweise sollte ein Hund, der sich sehr territorial verhält, nicht unbedingt ein Plätzchen gleich bei der Tür haben. Sonst versteht er das als Aufforderung, das Heim zu beschützen.» König freut sich über jedes Tier, das ein neues Zuhause gefunden hat. Sie ist aber immer bereit, Hund oder Katze auch wieder zurückzunehmen. Hauptsache, es gehe ihnen gut.

Auch Pitbull-Mix Safira ist im Tierheim Böhler untergebracht. Sie sucht einen aktiven Menschen – darf als Pitbull-Mix aber nicht in allen Kantonen gehalten werden und teilweise nur mit Haltebewilligung. Bild: Tierheim Böhler

Besonders Ersthundebesitzer hätten viele «Aha-Momente». Wenn sie sich beispielsweise freuen, dass ihnen der Hund auf Schritt und Tritt nachläuft, was sie als Zeichen der Liebe interpretieren. König klärt auf: Selten gründet das Verhalten auf Verlustängsten, oft ist es einfach reine Kontrolle. «Geht man weg, verliert er die Kontrolle – und er nimmt einem das Haus auseinander.» So gelte es, zu lernen, den Hund zu lesen. Jeder tickt anders, wie es Lebewesen so an sich haben. Ein Weihnachtsgeschenk ist das definitiv nicht, sondern eine Lebensaufgabe.