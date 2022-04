Thorsten Klapproth: Die Pläne des neuen CEO der KWC Group

Unterkulm Der neue KWC-Chef: Wie er die Traditionsfirma voranbringen will und warum die Pandemie noch nicht vorbei ist Seit einem Jahr ist die Unterkulmer Traditionsfirma KWC nicht mehr Teil der Franke Group. Der neue CEO Thorsten Klapproth erklärt, wie das Unternehmen profitabel wachsen soll, welche weltweit gebrauchte Erfindung aus Unterkulm stammt und warum im Betrieb immer noch strikte Maskenpflicht gilt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.33 Uhr

Thorsten Klapproth, CEO der KWC Group, in der alten Giesserei in Unterkulm. zvg

Vor ein paar Wochen sind an der Unterkulmer KWC-Gasse die Bagger wieder aufgefahren. Es geht an die zweite von vier Etappen, in der – nach den 71 Wohnungen aus der ersten Etappe – noch einmal über 100 neue Wohnungen gebaut werden sollen.

Darüber will der neue CEO der KWC Group, Thorsten Klapproth, aber nicht zu viele Worte verlieren. Der Bau sei immer noch Projekt der früheren Besitzerin der KWC, der Artemis Group des Milliardärs Michael Pieper.

Die Gruppe hat vergangenen März verkündet, die Franke-Division «Water Systems», zu der KWC gehört, aus strategischen Gründen verkaufen zu wollen. Käufer war das Münchner Private Equity Unternehmen Equistone Partners Europe, seines Zeichens einer der «führenden Eigenkapitalinvestoren in Europa».

Auch auf der Käuferseite zu finden ist eben Thorsten Klapproth, der ehemalige CEO der deutschen Hansgrohe SE, einem Hersteller von Armaturen und Brausen aus dem Schwarzwald. Der 60-Jährige hat im Unternehmen eine deutlich grössere Baustelle als jene auf dem KWC-Areal: Klapproths Aufgabe ist es, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

Die weltweit bekannte Innovation aus Unterkulm

Für Klapproth ist klar: «Zukunft braucht Herkunft.» Das Zitat des deutschen Philosophen Odo Marquard wird in Unterkulm tatsächlich greifbar, wie Klapproth erklärt: «Selbst Unternehmen aus Deutschland, die ich ein paar Jahre geführt habe, haben Innovationen übernommen, die hier in Unterkulm entwickelt wurden – als Beispiel die Auszugsbrause in der Küche.» Die sei 1957 von der KWC erfunden worden.

Nicht nur das hat ihn nach Unterkulm gebracht: «Hier gibt es die Chance und die Gelegenheit, eine Firma, die mit rund 1000 Mitarbeitenden in etwa 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr erzielt, unter einem Dach zusammenzubringen.»

Damit meint er die drei Divisionen des Unternehmens, Home (Armaturen für Privathaushalte), Professional (Sanitär-Lösungen für den öffentlichen Bereich) und Medical (Hygienelösungen für den medizinischen Bereich). Ab dem ersten Quartal 2023 werden alle Produkte, die teilweise noch unter Franke firmieren, unter der Marke KWC vermarktet.

Laut Klapproth war das auch schon die Vision während des Kaufprozesses: «Die Möglichkeit, Innovation, Technologie und elektronisches Know-how vom einen Bereich der Firma in den anderen zu transferieren.»

Er macht ein Beispiel: «Wer den klassischen Wasserhahn mit dem Funktionen ‹auf-zu› und ‹heiss-kalt› will, erhält den auch in 150 Jahren noch. Aber wie wäre es, zu Hause – gerade im Gästebereich beispielsweise – eine elektronische Armatur zu haben, dass man beim Händewaschen nur noch die Hände unter den Hahn halten und sonst nicht mehr anfassen muss?»

Nach dem Abschluss des Kaufs per 1. Mai 2021 habe er erst einmal nur zugehört. Und das länger: «Wir haben etwa drei Monate firmeninterne Interviews geführt, an allen Standorten.» Er selber habe immer die gleichen drei Fragen gestellt: «Was läuft besonders gut? Was läuft besonders schlecht? Wenn Sie morgen die Firma geschenkt erhalten, was machen Sie sofort anders?»

Und aus den Antworten aus diesen Fragen sei das sogenannte Profitable Growth Concept der KWC Group entstanden, eine Art Landkarte, die den Weg in Richtung profitables Wachstum zeigen soll.

Zweistelliger Millionenbetrag investiert

Wachstum sei denn auch enorm wichtig, so Klapproth: «Denn in dieser Industrie ist es, mit dem Aufwand, den man betreibt, nicht möglich, auf Dauer nur die Kosten zu reduzieren – eigentlich sind wir zum Wachstum verpflichtet.»

Nur schon um die Investitionen stemmen zu können, die ein solches Unternehmen immer wieder benötigt. Beispiel Informatik: «Wir haben schon erheblich in neue Software investiert, damit die Prozesse für die ganze Gruppe jetzt einheitlich, schnell und überall ähnlich ablaufen.»

Oder auch in der Produktion: «Wir haben auch in neue Maschinen investiert, da waren wir noch gar nicht Eigentümer.» Das habe schon auch als Zeichen gewirkt, gleichzeitig sei es aber auch einfach nötig gewesen: «Wenn Sie Maschinen haben, die nicht genug präzise produzieren, ist Ausschuss vorprogrammiert.» Insgesamt geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit geht die KWC Group nun über die Bücher: «Wir sind gerade dabei, unsere gesamte Energiebilanz aufzuführen.» Die sei natürlich gross, nur schon wegen der Giesserei, in der die Armaturen gegossen werden. Die muss permanent laufen, da sie sonst schnell unbenutzbar wird, wenn im Innern alles aushärtet.

Dafür optimiert man an anderen Orten, so Klapproth: «Wir haben beispielsweise eine umweltfreundliche Holzschnitzelheizung, die auf dem Areal steht und alle Gebäude heizt.» Doch auch da gäbe es noch Potenzial: «Da wären zum Beispiel die Dachflächen. Warum ist da keine Fotovoltaik-Anlage drauf?» Das seien alles Investitionen, die man jetzt durchrechnen müsse.

«Wer glaubt, dass die Pandemie zu Ende ist, der irrt»

Auch bei der KWC Group kämpft man derzeit mit teilweise massiv höheren Materialpreisen. Das wird sich sicherlich auf die Verkaufspreise niederschlagen. Aber nicht in allen Teilen: «Es wäre unsinnig, Produkte, die wir jetzt gerade einführen, da miteinzuschliessen, wenn wir sie schon eingepreist und so dem Markt angeboten haben», so Klapproth. Neue Produkte lasse man jetzt erst einmal laufen.

Für die Preissprünge ist in erster Linie die Coronapandemie verantwortlich. Die nimmt man in Unterkulm nicht nur deshalb immer noch sehr ernst, wie Klapproth erklärt: «Bei uns herrscht immer noch die Maskenpflicht, wenn man im Kontakt mit Mitarbeitenden den Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreitet.» Die Firma könne es sich schlicht nicht leisten, wenn beispielsweise von sieben Logistikangestellten drei nicht zur Arbeit kommen können: «Dann können wir nichts mehr ausliefern.»

Auch deshalb habe die KWC Group Unsummen ausgeben für FFP2-Masken und Selbsttests. Klapproth: «Ich kann nur jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bitten, die auch zu nutzen.» Denn für ihn ist klar: «Wer glaubt, dass die Pandemie zu Ende ist, der irrt.» Die Tests hätten denn auch ihre Wirkung gezeigt, damit habe man bisher 18 Fälle festgestellt. Zum Glück: «Wenn diese Personen krank in die Fabrik gegangen wären, wären vielleicht nachher 80 ausgefallen – und dann ist die Fabrik lahmgelegt.»

