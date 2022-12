Zur Recht? 100 Franken Busse für Handybenutzung

Unterkulm Rüebli oder Handy? Unterkulmer wird wegen Ablenkung am Steuer gebüsst Wegen vermeintlichen Handy-Gebrauchs während der Autofahrt wurde Daniel Müller vergangene Woche von der Polizei gebüsst – zu Unrecht, wie er findet. So schätzen Staatsanwaltschaft und Kapo die Situation ein. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Laut Daniel Müller wurde er gebüsst, weil die Kapo dachte, sein Rüebli sei ein Handy. zvg / Daniel Müller

«Ich war an dem Abend etwas im Stress», erzählt Daniel Müller. Für die Fahrt von Seon nach Rohr habe er noch schnell eine Karotte eingepackt. Kurz vor Schafisheim sah er einen Polizisten der Kantonspolizei Aargau am Strassenrand stehen. Bei einer Bushaltestelle im Dorf habe ihn ein weiterer angehalten.

«Sie haben in der rechten Hand einen Gegenstand gehalten», habe der Polizist gesagt. Müller versicherte, dass es sich dabei um die Karotte handelte. «Ich öffnete den Mund, um das zu beweisen», führt der Mechaniker aus. Doch die Demonstration war umsonst: «Er funkte noch einmal seinen Kollegen beim Dorfeingang an. Der bestätigte, er habe einen schwarzen Gegenstand in meiner Hand gesehen», so Müller. Auf seine Forderung nach einem weiteren Beweis (zusätzlich zur Beobachtung) sei nicht eingegangen worden. So erhielt Müller schliesslich eine Busse in Höhe von 100 Franken für die Verwendung eines Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt.

30 Tage hat er nun Zeit, um die Ordnungsbusse anzufechten. Das würde bedeuten, dass stattdessen eine Anzeige gegen ihn ausgestellt wird. «In diesem Fall prüft die Staatsanwaltschaft das Ereignis», erklärt Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, auf Anfrage. Ob Müller das tun will, weiss er noch nicht. Er befürchtet:

«Das könnte teuer werden.»

Dass die Polizei keinen Beweis für die Anschuldigung erbringen muss, findet Müller «eine Frechheit». Dominic Zimmerli, Kapo-Mediensprecher, erklärt: «Verkehrskontrollen kann die Polizei jederzeit durchführen. Eine Ordnungswidrigkeit muss nicht beobachtet worden sein.»

Essen per se ist nicht verboten

Aber was ist am Steuer eigentlich erlaubt und was nicht? «Es gibt kein Gesetz, welches das Essen explizit verbietet», so Zimmerli. Vielmehr werde ausgeführt, dass die Fahrerin oder der Fahrer das Fahrzeug stets beherrschen und seinen Vorsichtspflichten nachkommen muss. «Die Aufmerksamkeit muss also auf der Strasse sein», ergänzt Zimmerli. Wer zum Beispiel eine Karotte esse oder das Handy vom Beifahrersitz in die Mittelkonsole bewegt, könnte ohne Busse oder Anzeige davonkommen.

Um die Nichtbenutzung des Handys zu beweisen, werden Einsatzkräfte Zimmerli zufolge immer wieder mal aufgefordert, das Handy zu durchsuchen. Hierzu hält der Mediensprecher fest:

«Die Berechtigung, Geräte zu durchsuchen, haben Polizisten bei einer Kontrolle nicht.»

Dafür sei es im Ermessen der Polizistinnen und Polizisten, Ordnungsbussen auszustellen. Diese werden laut Schuler aber nicht grundlos ausgestellt: «Die Polizistinnen und Polizisten ahnden im Ordnungsbussenverfahren strafbare Übertretungshandlungen gemäss den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen Tatbeständen.»

Die Wahrscheinlichkeit für eine Verfahrenseinstellung nach dem Weiterzug einer Ordnungsbusse sei daher eher gering. Aufgrund des Opportunitätsprinzips haben Einsatzkräfte laut Zimmerli bei einer Kontrolle aber jeweils die Möglichkeit, von einer Ordnungsbusse abzusehen und stattdessen eine mündliche Verwarnung auszusprechen.

