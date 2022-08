Neues Parkverbot vor Badi Mittleres Wynental

Unterkulm Neues Verbot: Im Winter darf vor der Badi nur noch mit Vertrag parkiert werden Vom 30. September bis zum 1. April regelt neu ein Verbot das Parkieren auf dem Kiesplatz vor dem Schwimmbad Mittleres Wynental. Natasha Hähni 11.08.2022, 05.00 Uhr

In den Wintermonaten kann beim Schwimmbad Mittleres Wynental parkiert werden – für 80 Franken im Monat. Pascal Bruhin

Die diesjährige Badisaison ist so warm und sonnig wie schon lange nicht mehr. Auf dem Kiesplatz vor der Schwimmbad Mittleres Wynental fahren die Autos rege ein und aus. «Das freut uns natürlich», sagt der Unterkulmer Gemeinderat Urs Schläpfer auf Anfrage.

Weniger Freude herrschte bei der Verbandsgemeinde jedoch, als Einzelpersonen oder Firmen den Kiesplatz in den Wintermonaten als Langzeit-Abstellplatz für ihre Fahrzeuge benutzten. Wohnmobile oder Anhänger von Unternehmen habe man laut Schläpfer dort schon beobachtet.

Ein richterliches Verbot dazu wurde am 8. August im Amtsblatt veröffentlicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Busse von bis zu 2000 Franken. Der Grund für das Verbot: «Wir haben klare Richtlinien, die unter anderem festhalten, dass bestimmte Stoffe nicht auf dem Kiesplatz gelagert werden dürfen.» Künftig können Interessierte den Platz deshalb nur noch mittels vertraglicher Vereinbarung benutzen. Mit einem Vertrag könne dann das Mietverhältnis geregelt werden und gleichzeitig sichergegangen werden, dass alle wissen, was erlaubt ist und was nicht.

Für 80 Franken im Monat ist man dabei

«Wer sein Auto oder seinen Anhänger hier abstellen möchte, kann sich bei der Gemeinde melden», so der Gemeinderat. Ab Ende der Badesaison 2022 wird der Parkplatz offiziell als Abstellfläche vermietet. Bereits im vergangenen Winter nutzte ein Wohnmobil den Platz. Damals war die Situation aber noch nicht allgemein geregelt.

Der Preis für einen Dauerparkplatz ist laut Schläpfer sehr zurückhaltend angesetzt: «Derzeit wird pro Monat 80 Franken in Rechnung gestellt», sagt er. Schliesslich sei der Platz nicht gedeckt. Dennoch werde eine Parkordnung eingeführt: «Wir wollen künftig klare Verhältnisse auch ausserhalb der Badesaison auf der Parkfläche.» Gleichzeitig hoffe man, damit etwas in die Kasse des Regionalen Schwimmbads Mittleren Wynental zu spülen.

Nun, da das Verbot vom Bezirksgericht Kulm bewilligt wurde, gelte es aber erst einmal zu sehen, ob der Bedarf für einen Abstellplatz vorhanden sei.