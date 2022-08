Unterkulm «Nahrung ist ein Menschenrecht»: Eine Wynentalerin kämpft für das Stillen – auch in der Öffentlichkeit Medea Wildemann aus Unterkulm ist ehrenamtliche Stillberaterin. Sie weiss, welche Probleme auf frischgebackene Mütter zukommen, und fordert, dass das Stillen enttabuisiert wird. Egal wo es stattfindet. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild, das auch in der Öffentlichkeit kein Tabu mehr sein sollte: Für Stillberaterin Medea Wildemann soll gestillt werden dürfen, egal wo. Symbolbild: Fotolia

Milchstau, entzündete Brustwarzen, zu viel Milch, zu wenig Milch oder ein Baby, das einfach nicht trinken will: Viele Mütter kennen diese Probleme. Auch Medea Wildemann aus Unterkulm hat am eigenen Leib erfahren, wie das ist. Die Mutter von drei Kindern ist deshalb heute als ehrenamtliche Stillberaterin tätig.

«Die Situation hat mich damals komplett überfordert», erinnert sich die 38-Jährige. Als 2011 ihr erster Sohn zur Welt kam, floss bei ihr einfach nicht genügend Milch – und das, obwohl sie unbedingt stillen wollte. «Ich war kurz davor aufzugeben und nur noch den Schoppen zu geben», blickt sie zurück.

Selbst sie als Profi war am Anschlag

Die gelernte Pflegefachfrau und Hebamme musste feststellen, dass sie trotz ihrer Ausbildungen doch relativ wenig über das Stillen an sich wusste. Wildemann sagt:

«Ich wurde von der Hebamme zur Mutter. Und plötzlich merkte ich: Mir fehlt ganz viel Wissen.»

Hilfe fand sie beim Verein «La Leche League», auch als Leche-Liga bekannt, der weltweit kostenlose Stillberatungen «von Müttern für Mütter» anbietet. Nach kürzester Zeit seien ihre Stillprobleme verschwunden gewesen, wie Wildemann sagt.

Medea Wildemann aus Unterkulm ist ehrenamtliche Stillberaterin. Bild: zvg

«Ich möchte nicht, dass andere Mütter dasselbe durchmachen müssen», sagte sie sich und liess sich, schwanger mit ihrem zweiten Sohn, ebenfalls zur Stillberaterin weiterbilden. Seit 2015 bietet sie nun Beratungen per Mail und Telefon an. Zudem veranstaltet sie einmal monatlich Stilltreffen bei sich zu Hause in Unterkulm. Und die Nachfrage sei gross.

«Jedes Baby ist anders.» Das stellte Wildemann auch bei ihren eigenen Kindern fest. «Es waren drei komplett unterschiedliche Stillbeziehungen», sagt sie. Während sie beim ersten Kind Probleme hatte mit dem Stillen, funktionierte es bei den beiden folgenden problemlos. Doch mitnichten seien es nur Erstgebärende, die bei ihr Rat suchen – denn es kann auch genau umgekehrt sein.

Stress gilt als Hauptursache von Stillproblemen

Hauptthema bei ihren Beratungen sei jeweils die Milchmenge. «Da liegen sehr viele Hürden drin», weiss Wildemann eben auch aus eigener Erfahrung. So gäbe es Frauen, bei denen, wie bei ihr beim ersten Kind, die Milch nicht fliessen will. «In der Regel haben Frauen genug Milch, beziehungsweise sie sind in der Lage, genug Milch zu bilden», sagt die Stillexpertin.

Aus medizinischen Gründen zu wenig Milch, um ihr Baby ernähren zu können, hätten lediglich ein bis zwei Prozent der Frauen. «Es ist meist ein Resultat von Stillproblemen und Stress, dass die Milchmenge zurückgeht.»

Stress sei denn auch die Hauptursache für die meisten Stillprobleme. «Es kommen in dieser Phase so viele Fragen auf einen zu», sagt Wildemann. Und da kommt der Vater des Kindes ins Spiel:

«Der Mann hat eine sehr wichtige Rolle. Er ist auf keinen Fall nur Beigemüse.»

Seine Aufgabe sei es, seine Frau bestmöglich zu unterstützen, sei es etwa damit, ihr das Kind an die Brust zu setzen, das Baby so oft wie möglich auch selbst bei sich zu haben oder seiner Partnerin in dieser schwierigen Phase mental beizustehen. «Er soll genau so in die Bindung mit dem Kind einsteigen wie die Mutter», findet Wildemann.

In den letzten Jahren beobachtet sie einen Trendwechsel

Ob überhaupt und wie lange gestillt wird, das habe sich in den letzten Jahren verändert. «Die Gesellschaft hat sehr starken Einfluss darauf», weiss Wildemann. Während in den 50er-Jahren im Zuge der Industrialisierung, als die La Leche League in den USA gegründet wurde, der Trend weg von der Muttermilch hin zu industriell hergestellter Babynahrung ging, stellt Wildemann nun eine Rückbesinnung fest: «Es wird wieder mehr und auch länger gestillt.»

Sie selbst stillt ihre dreijährige Tochter noch immer. Das sei überhaupt nichts Ungewöhnliches. So empfiehlt etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass ein Baby sechs Monate lang ausschliesslich gestillt wird, und darüber hinaus bis zum Alter von zwei Jahren mit Bei- und Familienkost weiterhin Muttermilch erhält. Und auch danach kann laut WHO bedenkenlos weitergestillt werden.

Während viele junge Mütter der Empfehlung nachkommen und wieder länger stillen wollen, hat sich hingegen die westliche Kultur noch immer nicht an das Bild einer stillenden Frau in der Öffentlichkeit gewöhnt. Das müsse sich unbedingt ändern. «Wenn ein Baby Hunger hat, dann muss es gefüttert werden. Und das egal, wo es ist», ist Wildemann überzeugt. Denn: «Nahrung ist schliesslich ein Menschenrecht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen