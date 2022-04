Unterkulm: Neuer Betriebsleiter für die Badi Mittleres Wynental

Unterkulm «Mit 60 haben sie mich auf die Strasse gestellt» – Jetzt ist er der neue Betriebsleiter der Badi Mittleres Wynental 40 Jahre lang war Peter Haltiner als Badmeister und später als Betriebsleiter im Schwimmbad Mittleres Wynental in Unterkulm tätig. Mit Hugo Stocker übernimmt nun ein Mann, den es nur durch ein scheinbar unglückliches Ereignis in die Badi verschlug. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein starkes Team: Der neue Betriebsleiter der Badi Mittleres Wynental Hugo Stocker und sein Vorgänger und jetzige Technische Leiter Peter Haltiner. Pascal Bruhin

Noch laden die drei Becken des Schwimmbads Mittleres Wynental nicht zum Planschen ein. Algen haben sich im Wasser breitgemacht, die Eisleine, welche quer durch die Becken gespannt wurde, um das Gefrieren im Winter zu verhindern, ist noch installiert. Doch es herrscht emsiges Treiben auf der Anlage an diesem Donnerstagvormittag. Peter Haltiner und Hugo Stocker sorgen gemeinsam mit den Allroundern Tesfaom Hagos und Hansjörg Widmer dafür, dass die grossflächige Anlage für den Saisonstart am 14. Mai gerüstet ist. Eigentlich alles wie in jedem Frühling. Eigentlich.

Das Team der Badi Unterkulm: Allrounder Tesfaom Hagos (v.l.), Hugo Stocker, neuer Betriebsleiter, Allrounder Hansjörg Widmer und Peter Haltiner, ehemaliger Betriebsleiter und neuer Technischer Leiter. Pascal Bruhin

Schon seit 2019 arbeiten Peter Haltiner und Hugo Stocker zusammen in der Badi. Ersterer als Betriebsleiter, zweiter als Wasseraufsicht und Allrounder. So war es auch noch im letzten Jahr. Jetzt haben die beiden Männer quasi die Rollen getauscht: Peter Haltiner, seit unglaublichen 40 Jahren im Schwimmbad tätig – seit 1982 zunächst als stellvertretender Badmeister, ab 1991 als Betriebsleiter – übergab sein Amt an Hugo Stocker und ist nunmehr Technischer Leiter.

Stocker ist seit fast 20 Jahren Dauergast in der Badi

«Es läuft wunderbar», ziehen die beiden unisono ein erstes Fazit der neuen Rollenverteilung. Dass es überhaupt zu dieser kam, ist mindestens einer glücklichen Fügung zu verdanken, die anfangs gar nicht so glücklich erschien. Stocker, der damals als Verkaufsleiter eines chemischen Handelsunternehmens tätig war, erinnert sich:

«Mit 60 hat man mich 2019 auf die Strasse gestellt. Und das genau am Tag meines 25. Dienstjubiläums.»

Seitdem der gebürtige Luzerner 1994 nach Oberkulm zog, ist er Dauergast in der Badi Mittleres Wynental, die den Gemeinden Teufenthal, Unterkulm und eben Oberkulm gehört und 1970 eröffnet wurde.

Mit 60 Jahren verlor Hugo Stocker seinen gut bezahlten Job als Verkaufsleiter. Doch nur dadurch kam er jetzt zu seinem neuen Amt. Pascal Bruhin

Peter Haltiner kennt er seit jenem Sommer 1994. Über die Jahre hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt. Und so fragte Haltiner Stocker, ob er nicht in der Badi anfangen wolle. Gesagt, getan. Mit 60 Jahren absolvierte Stocker das Brevet der Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), um auch als Badmeister im Einsatz sein zu dürfen. Dass er aber dereinst selbst Betriebsleiter sein würde, das liess er sich damals nicht träumen: «Das stand eigentlich gar nie zur Debatte», so Stocker.

Dann kam die nächste Fügung: Peter Haltiner, heute 61, hatte gekündigt, nachdem es mit der Schwimmbadkommission zu Unstimmigkeiten über dessen angestrebte Frühpensionierung per 2023 kam. «Wir haben dann einen Kompromiss gefunden», so der gelernte Forstwart. Für ein weiteres Jahr würde er der Badi treu bleiben – allerdings nicht mehr als Betriebsleiter – und dafür planmässig in Frühpension gehen. «Nach 40 Jahren ohne schwere Unfälle wollte ich nicht im letzten Jahr das Risiko eingehen, dass unter meiner Verantwortung doch noch etwas passiert», hält er fest.

Nach Querelen mit der Schwimmbadkommission willigte Peter Haltiner ein, noch eine Saison zu bleiben. Allerdings nicht mehr als Betriebsleiter. Pascal Bruhin

Auf das Inserat meldeten sich keine geeigneten Kandidaten

Nachdem sich niemand Passendes auf das Stelleninserat meldete, suchte man intern – und stiess auf Hugo Stocker, nicht zuletzt dank dessen Führungserfahrung. «Zuerst war ich überrascht über die Anfrage», sagt dieser. «Ich musste dann zuerst mit meiner Familie besprechen, ob das für sie in Ordnung ist.» Stocker hat drei erwachsene Kinder und schon drei Enkelkinder. Und von Peter Haltiner weiss er, wie viel Verzicht das Amt des Betriebsleiters eines Schwimmbads mit sich bringt.

«Sommerferien habe ich zum letzten Mal 1985 gemacht», meint denn auch Haltiner etwas verlegen. Damals war er noch stellvertretender Badmeister. Er sagt:

«Ich erinnere mich noch gut an das Gstürm, als ich nach zwei Wochen Töfftour durch Italien wiederkam.»

Es waren genau die zwei sonnigsten Wochen dieses Sommers, und die Badi war entsprechend voll. «Für den Badmeister hiess es zwei Wochen durcharbeiten. Das fand er wohl nicht so toll», sagt Haltiner lachend.

Als Betriebsleiter war dann an Ferien während der Badisaison sowieso nicht mehr zu denken. 20 Jahre lang führte Haltiner zudem auch gemeinsam mit seiner Frau Margrit das Badi-Restaurant, bis sie vor drei Jahren die Pacht abgaben. «Wenn ich alle Stunden zusammenzählen würde, könnte ich schon längst in Pension», so Haltiner. Doch er habe es immer gerne getan. «Es war unser Leben, ein kleines Lebenswerk», sagt er. Seine Frau, die zuletzt noch an der Kasse tätig war, hat sich schon diese Saison aus der Badi zurückgezogen.

Das Schwimmbad Mittleres Wynental ist ein kleines Lebenswerk des Ehepaars Haltiner. Pascal Bruhin

Endlich einen gemütlichen Sommerabend zuhause verbringen

Und auch Haltiner freut sich darauf, nach seiner allerletzten Saison. «Ich freue mich, dass ich im Sommer nicht mehr jeden Tag hier sein muss.» Bis jetzt ist Haltiner nur bei schlechtem Wetter zuhause. Ebenfalls freut er sich, ab nächstem Jahr im Sommer auch mal als Badegast in anderen Schwimmbädern vorbeizuschauen. Und sich um sein Eigenheim mit Garten in Teufenthal zu kümmern.

Seinem Freund und Nachfolger, der übrigens zwei Jahr älter ist als er, werde er aber auch dann noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. «Wenn man 40 Jahre dafür gelebt hat, kann man nicht einfach so verschwinden. Ich bin nicht der Typ ‹Nach mir die Sintflut›.» Und für diese Unterstützung ist Stocker mehr als dankbar:

«Ohne Peter an meiner Seite, hätte ich es gar nicht gemacht.»

Für Stocker ist denn auch klar, auch wenn Haltiner dereinst nicht mehr in der Badi tätig sein wird: «Peters Schule wird weitergehen. Denn mit der sind wir sehr gut gefahren.»

Gemeinsam freuen sich Haltiner und Stocker nun auf die letzte gemeinsame Badisaison. «Bis am 14. Mai wird alles parat sein für die Eröffnung», verspricht Stocker. Was nur noch fehlt, ist ein zusätzlicher Badmeister oder -meisterin. Man darf sich gerne beim neuen Betriebsleiter Hugo Stocker bewerben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen