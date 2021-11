Kirche aus Miami verklagt Youtuber – Fall vor Bezirksgericht Kulm

Unterkulm Mann wirft amerikanischer Megakirche Betrug vor und muss dafür in Kulm vor Gericht Warum das Bezirksgericht im Wynental einen bizarren Online-Streit schlichten muss und wieso bisher alle Versuche, einen Kompromiss zwischen den Parteien zu finden, scheiterten. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bezirksgericht Kulm & Stützpunkt Kantonspolizei Aargau, Unterkulm. Aufgenommen am 23.06.2020 Britta Gut

Als Gabriel (Name geändert) aus der Schweiz Videos auf Youtube lud, in denen er eine sogenannte Megakirche aus Florida und deren Anführer in heftiger Weise persönlich beleidigte, rechnete er wohl nicht damit, dass die Betroffenen ihn dafür zur Rechenschaft ziehen würden. «Heute ist die Welt aber so vernetzt, dass Aussagen, die in der Schweiz gemacht werden, auch in Miami Schaden anrichten können», so Rechtsanwalt Markus Zwicky. Er vertritt die amerikanischen Kläger vor dem Bezirksgericht Kulm, das aufgrund des damaligen Wohnorts von Gabriel für dieses aussergewöhnliche Zivilverfahren zuständig ist. Klägerin ist einerseits die Kirche, andererseits deren Anführer. Dieser war selbstverständlich nicht zur anberaumten Vergleichsverhandlung nach Unterkulm gekommen. Der Beschuldigte Gabriel allerdings auch nicht. Ginge es nach den Klägern, soll Gabriel ihnen 30'000 Franken Schadenersatz und der Kirche sowie dem Pastor jeweils 10'000 Franken Genugtuung zahlen – total also 50'000 Franken.

Megakirchen haben in den USA enormen Zulauf. Tausende Menschen ziehen diese meist evangelischen Kirchen bei jedem Gottesdienst an. Bei der Kirche, um die es hier geht, haben die meisten Anhänger einen hispanischen Hintergrund. Sie ist bekannt. So haben Präsidentschaftskandidaten die Kirche schon während Kampagnen besucht. Darunter auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Der Pastor respektive Anführer der Kirche, der von seinen Anhängern als Apostel gesehen wird, steht ihm offenbar nahe. In Predigten kommentierte der Pastor die vergangenen Präsidentschaftswahlen so: «Es ist eine globale, satanische Agenda, die Präsident Trump stoppen will.» Ausserdem empfahl er seinen zahlreichen Anhängern, sich nicht impfen zu lassen: «Glaubt in das Blut Gottes und in die göttliche Immunität.»

Der ehemalige Wynentaler Gabriel kritisiert den Pastor in seinen Youtube-Videos sehr scharf und wirft ihm sowie der Kirche unter anderem Betrug vor. In einem Video weist der Pastor seinerseits Betrugsanschuldigungen, wie sie Gabriel geäussert hat, zurück: «Diese Anschuldigungen sind offensichtlich ein Angriff, um mich und mein Ministerium zu schädigen.» Auch sein Schweizer Rechtsvertreter Zwicky betont in der Verhandlung vor dem Kulmer Gericht: Es gebe keinen Beweis für die Anschuldigungen.

Das Publikationsverbot wurde bereits missachtet

Im November 2020 erhielt Gabriel, der sich ebenfalls als Pastor bezeichnet, erstmals Post von den Behörden. Darin wurde ihm verboten, unter seinem Namen oder anderen Pseudonymen Beiträge, in welchen er den Gesuchsstellern strafrechtlich relevante Handlungen vorwirft, zu veröffentlichen. Ausserdem wurde er dazu verpflichtet, alle vorhandenen Videos zu löschen. Nur zwei Tage später lud er allerdings das nächste ins Internet: «Im Video zeigte er die gerichtliche Verfügung, was beweist, dass er diese bereits zur Kenntnis genommen hatte», sagte Anwalt Zwicky zu Gerichtspräsidentin Irene Rössler.

Deshalb steht nun auch «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung» mit im Raum. Gemäss Zwicky habe Gabriel nie direkt Kontakt zum Anführer der Kirche gehabt. «Die Anschuldigungen sind für uns nicht zu erklären.» Trotzdem habe man während etwa eines Jahres versucht, dem Angeklagten entgegenzukommen. So hätten sich die Parteien unter anderem auch mit einem Friedensrichter getroffen – ohne Erfolg. «Der Angeklagte bot lediglich an, vielleicht ein Video zu machen, in dem er sich entschuldigt», so Zwicky. Weil Gabriel schon mal gegen eine Verfügung verstossen hat, sei das Versprechen jedoch höchst unglaubwürdig. Auf Facebook antwortete Gabriel im Dezember 2020 auf einen Kommentar, in dem ihn eine Userin aufforderte, sich beim Pastor der Kirche zu entschuldigen: «Ich entschuldige mich nicht beim Teufel.»

Vom Angeklagten fehlt jede Spur

Eigentlich hätte Gabriel beim Vergleichsverfahren im Bezirksgericht Kulm seine Sicht der Dinge präsentieren sollen. Weil er kein Deutsch spricht, war auch eine Übersetzerin aufgeboten worden. Gabriel tauchte jedoch nicht auf. Der Anwalt stellte dafür den Antrag, Gabriel zu verpflichten, definitiv alle Videos zu löschen. Und es soll unter Strafandrohung angeordnet werden, dass er keine neuen Videos dieser Art mehr publizieren darf. «Wir wollen Sicherheit, dass in Zukunft kein Schaden mehr verursacht werden kann», so Zwicky.

Das Bezirksgericht wird sich nun noch an einer Hauptverhandlung mit diesem kuriosen Fall auseinandersetzen. Wann, ist noch unklar.