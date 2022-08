Wasserstand könnte noch bis Herbst tiefer werden

Unterkulm In Unterkulm wird das Wasser knapp: «Die Senkung des Grundwasserspiegels wird sich wohl noch weit in den Herbst hineinziehen» Auf ihrer Website warnt die Gemeinde vor überdurchschnittlich starkem Wasserverbrauch sowie einem Grundwasserspiegel, der sich dem Tiefstand nähert. Natasha Hähni 23.08.2022, 05.00 Uhr

Eine der freiwilligen Einschränkungen des Wassergebrauchs: das nicht notwendige Bewässern von Rasenflächen unterlassen. Bild: Susann Basler

Die Region ist trocken – zu trocken. Aufrufe zum Wassersparen sind deshalb auf den Gemeindewebsites vieler Ortschaften zu finden. In Unterkulm wird diese Nachricht jedoch durch den Hinweis auf einen sehr tiefen Grundwasserspiegel ergänzt. «Er nähert sich dem Tiefstand», heisst es in der Meldung. Der Grund dafür sei der überdurchschnittlich starke Wasserverbrauch in den vergangenen Sommertagen während der letzten Wochen. Während dieser gab es zudem kaum Niederschlag, was dazu führte, dass die Quellwassererträge stark zurückgegangen sind. Auch das Wachstum der Gemeinde spielt dabei laut Dominique Hunziker, dem Leiter der Technischen Betriebe, eine Rolle.