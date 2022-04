Unterkulm Fünf Fragen und fünf Antworten zum Böhlerknoten: So geht es weiter mit dem Strassenprojekt Ist ein Tunnel in Unterkulm immer noch eine Option? An einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend wurden kurzfristige und langfristige Lösungen für den Böhlerknoten vorgestellt und besprochen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.16 Uhr

Die Zukunft des Böhlerknotens wird seit zehn Jahren diskutiert. Natasha Hähni

«Jetzt kannst du noch ein letztes Mal Vollgas geben», sagte Gemeindeammann Emil Huber zu Rolf Meier, bevor er diesem das Wort gab. Die Infoveranstaltung in Unterkulm am Donnerstagabend war Meiers letzter Auftritt als Kantonsingenieur. Eigentlich hat Dominik Studer diese Position seit Anfang Jahr inne. Wegen Corona musste die Infoveranstaltung jedoch verschoben werden. Es ging um den Abschluss der partizipativen Verfahrens für die Neugestaltung des Böhlerknotens.

Das Projekt Böhlerknoten wurde 2012 ins Leben gerufen. Als Ziel legte der Kanton fest: Sicherung der Bahnübergänge, Eigentrassierung der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB), Anpassung der Kantonsstrasse für einen besseren Verkehrsfluss, Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle, Schonung des Ortsbildes und Sanierung der Strasse und Werkleitungen.

Ende 2017 wurde eine erste Lösung, in der aus der Verzweigung Hauptstrasse/Böhlerstrasse ein Kreisel werden sollte, öffentlich aufgelegt. Diese Option stiess auf Kritik aus der Bevölkerung. Die meistgenannten Vorbehalte betrafen die Schranken, die eine Kreisellösung beinhalten würde, die Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr, und allgemein die Form der Lösung. Man wolle einen T-Knoten anstatt eines Kreisels, damit der Nord-Süd-Verkehr durchs Wynental bei einer Durchfahrt der WSB nicht beeinträchtigt wird. In den Einwendungen wurde erstmals ein Tunnel als potenzielle Lösung aufgeführt.

2018 entschieden sich Kanton und Gemeinde für einen T-Knoten. Der Regierungsrat beantragte im Sommer 2018 den Kredit beim Grossen Rat. Das Projekt wurde aber auf Antrag des Zetzwiler Grossrats Rolf Haller (EDU) auf Eis gelegt. «Zu Gunsten eines Dialogverfahrens mit Beteiligung der Bevölkerung», hiess es damals.

Anfang Jahr zog jedoch der Regierungsrat die Botschaft zur Überarbeitung zurück, weil per 2022 das neue Strassengesetz in Kraft trat. Und mit der Informationsveranstaltung am Donnerstag ist das Dialogverfahren nun beendet. Aus diesem geht hervor, dass anstelle einer einzelnen Lösung zwei Projekte angepeilt werden. Ein kurzfristiges und ein langfristiges.

Laut dem Departement für Bau, Verkehr und Umwelt konnte eine kurzfristige Lösung im Verlauf des Dialogverfahrens definiert werden. Diese Kurzfrist-Massnahme sei nötig, weil der Böhlerknoten immer wieder für Unfälle sorgt. «Die Verkehrssicherheit muss deutlich erhöht werden», so Rolf Meier. Das Sanierungsprojekt beinhaltet eine lichtsignalgesteuerte Kreuzung mit zusätzlichen Abbiegespuren. So wird bei der WSB-Durchfahrt der Strassenverkehrsstrom durchs Wynental aufrechterhalten. Weiter sind sichere Fussgänger- und Veloquerungen im Knotenbereich geplant und die Haltestelle «Zentrum» wird nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut. Zudem wird der Zug im südlichen Teil von 50 Stundenkilometern auf 40 verlangsamt. Das alles soll rund 22 Millionen Franken kosten.

Parallel haben bereits erste Analysen zu Raum und Verkehr im Wynental angefangen. Deren Ergebnisse bilden die Grundlage für eine langfristige Lösung, welche nötig ist, weil laut Kanton «Handlungsbedarf aufgrund der Platzverhältnisse in der Ortsdurchfahrt» besteht.

Nein, für die langfristige Lösung des Böhlerknotens müssen jetzt noch Wirkungsanalysen und dann (bis ca. März 2023) Machbarkeitsstudien gemacht werden. Aufgrund der Daten, die dann zur Verfügung stehen werden, kann dann eine umsetzbare Lösung erarbeitet werden (Tunnel oder Umfahrung). Diese dienen als Grundlagen für einen politischen Entscheidungsprozess für eine langfristige Lösung.

An der Informationsveranstaltung äusserten einzelne Stimmen Unverständnis für die vorgeschlagene kurzfristige Lösung. «Wenn wir jetzt 22 Millionen in die Hand nehmen, werden wir in ein paar Jahren sicher nicht noch einmal so viel in einen Umbau investieren. Das ist nicht realistisch», sagte ein Besucher.

Weiter wurde ein Randstein kritisiert, der in der kurzfristigen Lösung die Gleise von der Strasse abtrennen soll. «Für Velofahrerinnen und -fahrer ist das keine Verbesserung», lautete ein Kommentar. Meier erklärte den Randstein mit klaren Vorgaben des Bundesamts für Verkehr. «Auf dem Abschnitt wird der Zug trotz seiner Grösse oft übersehen. Seit 2018 wurden 42 Unfälle im Projektperimeter polizeilich sowie 15 weitere Unfälle von der Aargau Verkehr AG registriert», sagt er. Aus diesem Grund müsse ein festes Trennungselement zwischen Strasse und Bahn eingesetzt werden.

Der nächste Termin bezüglich der langfristigen Variante wird wohl im November 2022 sein. Dann werden die Ergebnisse der Wirkungsanalyse vorgestellt. Darauf folgen Machbarkeitsstudien, mit deren Hilfe eine grobe Kosteneinschätzung, bauliche No-Gos und technische Möglichkeiten bestimmt werden sollen. Die Ergebnisse werden in Form eines Richtplan-Vorschlags im März 2023 vorgestellt und diskutiert werden.

Parallel dazu wird das Projekt «Sicherheit für alle», also die kurzfristige Lösung, bis Ende 2022 angepasst. Zudem werden die genauen Kosten dafür ermittelt. Das Kredit-Verfahren wird im zweiten Quartal 2023 stattfinden. Ist dieses erfolgreich, wird das Projekt öffentlich aufgelegt. Voraussichtlich ab 2024 werden Einwendungen abgehandelt und dann Landerwerbsverfahren abgehalten. Mit dem Bau könnte, wenn alles nach Plan geht, 2026 begonnen werden.

