Scharmützel führt in Unterkulm zu Kollision

Unterkulm Drängler fährt in Auto – während dessen Fahrer mit der Polizei telefoniert In Unterkulm kam es am späten Dienstagabend zu einem Scharmützel auf der Hauptstrasse. Ein Autofahrer meldete der Polizei, er werde von einem anderen Lenker bedrängt. Noch während des Telefonats kam es zur Kollision. 22.06.2022, 14.51 Uhr

Provokationen zwischen zwei Autofahrern endeten am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Unterkulm in einem Unfall. Einer der Fahrer meldete der Polizei, er werde von einem anderen Lenker bedrängt. Dieser sei ihm angeblich auf der Fahrt Richtung Schöftland (Böhler) absichtlich ins Heck gefahren.