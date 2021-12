Unterkulm Diskussionen über die Landwirtschaft: «Der Ball liegt bei den Konsumenten» Der ehemalige Landwirtschaftslehrer und Vizeammann von Teufenthal Peter Weber und Ruedi Weber vom Trolerhof Menziken haben in Unterkulm, anlässlich eines neuen Werkes der Historische Gesellschaft des Kantons Aargau, über die Landwirtschaft der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft diskutiert. Peter Weingartner 06.12.2021, 05.00 Uhr

Zeitgeschichte Aargau 1950 bis 2000: Peter und Ruedi Weber (rechts) diskutierten über die Landwirtschaft einst, heute und morgen. Peter Weingartner

Ein imposantes Werk legt die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau als Herausgeberin vor: mehr als 600 Seiten, Grossformat, reich illustriert, gewichtig im doppelten Sinn. Es umfasst die Zeitgeschichte des Kantons von 1950 bis 2000. Gelegenheit, das Werk unter die Leute zu bringen, bot die Generalversammlung der Historischen Vereinigung Wynental in Unterkulm. Patrick Zehnder, einer der Autoren, führte dazu ein Gespräch mit zwei Zeitgenossen. Peter Weber, ehemaliger Landwirtschaftslehrer auf der Liebegg und Vizeammann von Teufenthal, beleuchtete anschaulich den Wandel in der Landwirtschaft. «Unser Betrieb mit sieben Kühen, drei Schweinen und 15 Hühnern war damals ein mittlerer Betrieb», erinnert er sich an seine Kindheit in der 50er Jahren ohne Maschinen.

Frühe politische Einflussnahme

Interessant auch die Entwicklung der politischen Einflussnahme. Ende des vorletzten Jahrhunderts beförderte die günstige Einfuhr von Getreide die Umstellung auf Milchwirtschaft, was im ersten Weltkrieg zu Getreidemangel und 1929 zur ersten Getreideverordnung führte, um eine Unterversorgung zu verhindern. Er zeigte auch auf, wie Einfuhrzölle zur Deckung der Produktionskosten im Inland verwendet wurden.

Getreidesack und Traktoren im gleichen Massstab. Peter Weingartner

Dank Dünger und Pflanzenschutzmitteln erzielte man, zusammen mit der Mechanisierung, höhere Erträge: «Statt acht Säcke Getreide konnte mein Vater 20 bis 25 in die Mühle liefern.» Ruedi Weber vom Trolerhof Menziken begann Ende der achtziger Jahre mit der Landwirtschaft, konventionell gemäss Zeitgeist: «Wer die Unkräuter herunterspritzte, bekam die vollen Subventionen.» Heute sei es umgekehrt. Er sät Ackerbegleitflora ein, und die Landwirtschaft hat für ihn drei Aufgaben: Nahrungsmittelproduktion, Landschaftspflege, Biodiversität gewährleisten.

Für Ruedi Weber ist Mutterkuhhaltung die Antwort

Als Quereinsteiger – Ruedi Weber war Lehrer – hätten ihn seine Mutter und seine eigene Weltanschauung zum Biolandbau gebracht. Die Integrierte Produktion führte, so Peter Weber, zu Eingriffen nach Bedarf statt auf Vorrat; zudem kam der Tierschutz auf die Agenda. Und in der Diskussion in Unterkulm wurde der Fleischkonsum zum Thema. Ruedi Weber kann mit Mutterkuhhaltung seine jährlich 35 Kälber mit einem Grossverteiler gut vermarkten. Das globale Problem sieht er in den Sojaimporten aus Südamerika, für die Wald abgeholzt wird. Soja werde vor allem Schweinen und Hühnern verfüttert. «Was machen wir mit dem Grasland; für die menschliche Nahrung kann man es nicht einsetzen», warf Peter Weber ein. Seine Antwort: Mutterkuhhaltung, Fleisch.

Und wie sehen Webers die Zukunft? Die Bevölkerung, da sind sich beide einig, hat durch die romantisierende Werbung der Grossverteiler ein falsches Bild von der Landwirtschaft. Peter sieht Roboter in Zukunft auch auf den Feldern, nicht nur im Stall wie heute. Und Ruedi hofft auf eine Landwirtschaft, die die Leute vor Ort bedient und gleichzeitig der Natur Raum lässt. «Der Ball liegt bei den Konsumenten», meint er. Auch bei den krummen Rüebli im Hofladen.