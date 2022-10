Unterkulm: Die Rehmanufaktur bietet Bio-Veganes Catering an

Unterkulm Dieses Duo setzt beim Catering auf Vegan und Regional: «Manchmal ernte ich das Gemüse selber» Seit knapp einem Jahr führen Daniela Neuhaus und Benjamin Rehmann die Rehmanufaktur – ein bio-veganes Catering mit Standort in Unterkulm. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Daniela Neuhaus und Benjamin Rehmann führen seit knapp einem Jahr die Rehmanufaktur in Unterkulm. Mathias Förster

«Meistens ist die Person, die die Bestellung macht, vegan, die Gäste aber nicht», erzählt Benjamin Rehmann. Für ihn und seine Geschäftspartnerin Daniela Neuhaus führe das immer wieder zu unterhaltsamen Beobachtungen. Die beiden führen seit knapp einem Jahr ein veganes Cateringunternehmen. Mittlerweile liefern sie ihre Apéros von Unterkulm an Hochzeiten, Firmenevents und Geburtstage in der ganzen Deutschschweiz.

An einer Hochzeit überhörte Rehmann einen Gast, der witzelte: «Ich habe absichtlich schon zu Hause gegessen, weil ich wusste, es gibt heute nichts ‹Rechtes›.» Nach dem ersten Bissen sei er dann aber sichtlich zufrieden gewesen. «Ich finde es toll, wenn ich den Leuten anmerke, dass sie ihre Meinung gegenüber veganem Essen ändern», so Rehmann.

«Meine Ernährung ist heute viel vielfältiger als noch vor ein paar Jahren»

Bei einer veganen Ernährung werden also keine tierischen Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch, Honig oder Eier verwendet. Streicht man all diese Essensgruppen aus dem Menü, meinen viele, es gäbe nur noch Gemüse, wie Neuhaus sagt. «Das stimmt natürlich nicht. Meine Ernährung ist heute viel vielfältiger als noch vor ein paar Jahren», stellt die ausgebildete Kauffrau fest. So zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen. «Man setzt sich viel mehr mit der eigenen Ernährung und Lebensweise auseinander», so Neuhaus.

Unter anderem Pesto- und Kürbiszöpfe sowie Birnenhäppchen mit Walnussmousse und veganem Camembert stehen auf dem Menu. Mathias Förster

Die Idee, die neue Lebensweise in ein Geschäft umzuwandeln, kam dem Duo nach einem Geburtstagsfest. Dort bereiteten der gelernte Bäcker und Konditor und Neuhaus selbst gemachte Baguettes mit Rüeblilachs – ebenfalls aus Eigenproduktion – zu. «Das kam so gut an, dass wir uns dazu entschieden, sie zu verkaufen», erinnert sich Neuhaus.

Der Traum vom eigenen Unternehmen hat das Paar anfänglich rund 40'000 Franken gekostet. Mit der Hilfe von Familienmitgliedern und Freunden habe man einen Keller in eine industrielle Küche mit mehrstöckigem Steinbackofen verwandelt. Langsam, aber sicher kamen dann auch die Aufträge. «Zurzeit sind wir bei zwei bis vier grösseren Aufträgen pro Woche und es werden immer mehr», sagt die 31-Jährige. Dank viel Ausprobieren wird das Angebot immer weiter ausgeweitet.

Was mit belegten Baguettes startete, ist nun ein Angebot aus Fingerfood, Sandwiches, Miniburger, Salaten, Zöpfen, Focaccia und allem, was das Apéro-Herz noch so begehrt – alles auf Anfrage.

Vergessene Gemüsesorten für einzigartige Apéros

Produziert wird in der Rehmanufaktur jeweils nur so viel, wie gebraucht wird. Ganz nach ihrem Motto: «Das, was wir machen, leben wir auch.» Konkret bedeute das, dass neben dem Vermeiden von Resten auf regionale, saisonale sowie Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau gesetzt wird. Zudem werden möglichst keine verarbeiteten Produkte in die Rezepte integriert, denn um beispielsweise viele Zusatzstoffe zu vermeiden.

Rehmann arbeitet neben dem Catering-Business noch auf dem Haldenhof in Hallwil, der dem Demeter-Standard entspricht. Das Biolabel verfügt über die strengsten Richtlinien. Durch die Arbeit auf dem Hof habe er sehr viel über den lokalen Gemüseanbau gelernt. «Es gibt so viel tolles Gemüse, gleich bei uns in der Region», sagt er.

So zum Beispiel gemusterte Randen oder zweifarbige Möhren, die man sonst nicht so einfach findet, weil die Gemüsesorten kaum mehr benutzt oder verkauft werden. In der Rehmanufaktur werden sie jedoch zu farbenfroher Catering-Spezialität verarbeitet. «Manchmal ernte ich das Gemüse für einen Auftrag auch selbst», so der 29-Jährige.

