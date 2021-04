Unterkulm Diese Forstfusion schliesst den Wald von vier Gemeinden zusammen - trotzdem kamen nur sechs Personen an die Info An einer Informationsveranstaltung in Unterkulm erschienen sechs Personen. Entschieden wird dort an der Gmeind vom 10. Juni. Flurina Dünki 26.04.2021, 05.00 Uhr

Luc Schwarb (rechts) im Frühling 2020, kurz vor bevor er den Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm von Markus Wildi (links) übernahm. Flruina Dünki / Aargauer Zeitung

Durchaus möglich, dass die geplante Forstfusion an der Gemeindeversammlung zu längeren Diskussionen führen wird. Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung dazu hielt sich aber stark in Grenzen. Sechs Personen erschienen laut Gemeindeförster Luc Schwarb in der Aula des Bezirksschulhauses Unterkulm.