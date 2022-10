Unterkulm Dichtungsherstellerin Poesia verdoppelt ihre Bürofläche für rund 3,5 Millionen Franken Seit Mitte Oktober liegen die Pläne zum Ausbau des Familienunternehmens in Unterkulm auf. Der Ausbau bietet unter anderem mehr Platz für sichere Abstände zwischen den Mitarbeitenden im Falle von Krankheit. Natasha Hähni 18.10.2022, 05.00 Uhr

Planauflage Bild: Peter Siegrist/WYS

Die Poesia-Gruppe, deren rot-schwarzes Hochhaus das höchste Gebäude des Industriegebiets Feldmatte ist, beschäftigt zurzeit rund 40 Menschen in Unterkulm. Schon in wenigen Jahren sollen es rund 70 Mitarbeitende sein. Die Firma produziert in Unterkulm Dichtungen und Profile für verschiedene Anwendungen. Unter der Holding präsentieren sich sechs Firmen. Die Idee des Ausbaus ist laut Brändli, Mitarbeitende von anderen Standorten nach Unterkulm zu holen.

Also zum Beispiel die der Urdorfer Firma Herzog Dichtungen, die vor rund zwei Jahren von der Poesia-Gruppe übernommen wurde oder die der Firma Stuck aus Hochdorf, die ebenfalls Teil der Gruppe ist. «Wir würden die Firmen in Unterkulm gerne integrieren», so Daniel Kurmann, Bereichsleiter Marketing. Auch aus ökologischer Sicht mache das Sinn, wie der stellvertretende Geschäftsführer Daniel Brändli sagt:

«Wir können so viele Fahrten sparen.»

Den Standort ausbauen wollte man schon seit rund drei Jahren. Richtig planen konnte man Kurmann zufolge aber erst, nachdem Teufenthal und Unterkulm die Erschliessung des Industriegebiets an der jeweiligen Winter-Gmeind 2021 genehmigten. Das Baugesuch zum Ausbau liegt in Unterkulm noch bis zum 14. November öffentlich auf. Gemäss Kurmann, ist eine Verdoppelung der Bürofläche angedacht.

«Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir künftig mehr Büroraum brauchen», führt er aus. Brändli präzisiert: «Bei uns können wegen der Organisation mit der Produktion nur wenige Personen aus dem Homeoffice arbeiten.» Aus diesem Grund sei die Priorität, sicherzustellen, dass Mitarbeitende in Büros genügend Abstand zueinander haben können, um sich im Ernstfall nicht gegenseitig anzustecken.

Ausbau mit Rücksicht auf Feldmatte-Erschliessung

Weiter würden mit den neuen Büroräumlichkeiten vor allem die Abläufe verbessert. In der Produktion seien Abstände kein Problem, «da wir über eine sehr moderne Produktion verfügen», so Kurmann. Der Ausbau in Unterkulm wird das 1997 gegründete Familienunternehmen rund 3,5 Millionen Franken kosten. Vor fast 15 Jahren hat sich die Firma in Unterkulm niedergelassen. Gemäss Daniel Kurmann werden die Bauarbeiten zudem mit denjenigen der geplanten Erschliessung der Feldmatte abgestimmt. Das Baugesuch zur Erschliessung lag vergangenen Sommer öffentlich auf. Bewilligt wurde das Grossprojekt laut Bauverwaltung noch nicht.

Ähnlich vage ist der Zeitplan auch noch bei der Poesia-Gruppe, wie Kurmann sagt: «Wir werden in etwa ein Jahr nach Erhalt der Baubewilligung starten. Dann, wenn die Detailplanung abgeschlossen ist.»