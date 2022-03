Unterkulm Böhlerknoten: Regierungsrat rechtfertigt sich Der Zetzwiler Grossrat Rolf Haller hat im Januar eine Interpellation zum Unterkulmer Verkehrsknoten eingegeben. Das sind die Antworten. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Der Böhlerknoten auf der Kantonsstrasse in Unterkulm. Flurina Dünki / WYS

Seit nun knapp zehn Jahren liegt die Planung und die Ausarbeitung des «Böhlerknotens» (WSB-Eigentrassierung und Sanierung Knoten) in Unterkulm in den Händen des Aargauer Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Seit November 2019 liegt das Projekt auf Antrag des Zetzwiler Grossrats Rolf Haller (EDU) auf Eis.

«Zu Gunsten eines Dialogverfahrens mit Beteiligung der Bevölkerung», hiess es damals. Anfang Jahr zog der Regierungsrat die Botschaft zur Überarbeitung jedoch zurück, weil per 2022 das neue Strassengesetz in Kraft trat. Die Aufgabenteilung und Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an Kantonsstrassenprojekte sind seither neu geregelt.

Ende Januar verfasste Grossrat Rolf Haller eine Interpellation an den Regierungsrat. Für ihn sei seit November 2019 «unnötig viel Zeit verstrichen», und die Anliegen der Unterkulmer Bevölkerung durch die Projektleitung «wenig bis gar nicht ernst genommen» worden.

Verband aargauSüd habe es «über die Medien kritisiert»

Seine Stellungnahme dazu hat der Regierungsrat jetzt veröffentlicht. Dort heisst es: «Während der Ausarbeitung des Projekts haben mehrere Informationsveranstaltungen mit der Bevölkerung von Unterkulm stattgefunden. Die Teilnehmerzahl und das Interesse waren jeweils eher gering.» Gleichzeitig habe die Abgeordnetenversammlung des Regionalplanungsverbands aargauSüd, ohne Einladung an das BVU, das beim Projekt eigentlich federführend ist, die laufenden Kantonsstrassenprojekte behandelt und über die Medien kritisiert.

Weiter fragte Haller nach den Kosten, die durch den Beizug der Firma iafob und durch die Abteilung Tiefbau des BVU seit der Sistierung am 5. November 2019 angefallen sind. Insgesamt seien laut BVU knapp 120000 Franken ausgegeben worden: Rund 46000 Franken wurden für die Firma iafob (Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung) bezahlt, welche die Bauherrschaft beriet und das Beteiligungsverfahren bei Workshops moderierte.

Das Projektierungsbüro kostete bisher etwa 53000 Franken, die Kosten für die Raum- und Siedlungsanalyse für langfristige Lösungsansätze belaufen sich auf 19000 Franken. Hinzu kommen rund 1200 Franken für die Beantwortung des Vorstosses. Haller wollte auch wissen, warum am ehemaligen Kantonsingenieur Rolf H. Meier als Verfahrensleiter festgehalten wird, der Ende Januar pensioniert wurde. Er betreut das Beteiligungsverfahren im Auftrag des Kantons aber weiter.

Die Antwort: Eine Änderung der Organisation so kurz vor dem Abschluss des Beteiligungsverfahrens sei nicht zielführend. Der neue Kantonsingenieur wird an der Orientierungsveranstaltung zum Abschluss des Beteiligungsverfahrens im April 2022 anwesend sein. Die offizielle Übergabe wird dort stattfinden. Eigentlich war der Anlass im Januar 2022 geplant, wurde wegen Corona aber verschoben. Im Herbst 2022 soll die öffentliche Anhörung zum Kreditantrag durchgeführt sein.

Ein Entscheid des Grossen Rats zum Kredit wird im Frühjahr 2023 erwartet. Die öffentliche Auflage des Strassenbauprojekts ist ab Sommer 2023 geplant. Bis zum Baubeginn wird es ab dann noch rund zwei bis drei Jahre dauern.

Tunnellösung laut Kanton «unwahrscheinlich»

Wesentlich länger wird die Ausarbeitung der langfristigen Lösung für den Böhlerknoten dauern. Eine Grundanalyse habe man bereits im Frühjahr 2021 in Auftrag gegeben. Wegen der deutlich längeren Planungszeit wird das langfristige Projekt separat bearbeitet. «Dafür ist unter Federführung der Abteilung Verkehr des BVU eine Projektorganisation mit Vertretungen aus der ganzen Region notwendig», heisst seitens des Kantons.

Weiterhin mach der Regierungsrat in seiner Antwort darauf aufmerksam, dass ein Tunnel, wie ihn die IG-Bahntunnel fordert, ein langwieriges Richtplanverfahren benötige und daher unwahrscheinlich sei.

