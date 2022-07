Uerkheim: Rollentausch im Restaurant für einen Tag

Uerkheim Rollentausch im Restaurant: Darum steht in der «Sonne» einen Tag lang der Service am Herd – und die Küche bedient Neckereien zwischen Küche und Service gehören in jedem Gastrobetrieb zum Alltag. Für den Fall, dass es aber doch einmal ausartet, haben Sarah Klaus und Reini Notten vom Restaurant Sonne in Uerkheim eine ganz spezielle Lösung gefunden. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Der erste Eindruck täuscht: Normalerweise steht Sarah Klaus am Herd der «Sonne» in Uerkheim, Reini Notten ist Chef de Service. Doch am 7. August tauschen sie ihre Plätze. Valentin Hehli

«Ich glaube, die Gäste kommen nicht wegen des Essens, sondern nur, um uns kläglich scheitern zu sehen.» Reinoud «Reini» Notten scheint nicht ganz so begeistert von der Idee seiner Geschäftspartnerin Sarah Klaus zu sein. Der gebürtige Holländer lacht beim Aussprechen seiner Aussage. Die Idee: Im Restaurant Sonne in Uerkheim werden einen Tag lang die Rollen getauscht. Das Küchenteam bedient die Gäste und der Service steht am Herd.

«Eine klassische Rollenverteilung gab es bei uns noch nie», sagt Sarah Klaus schmunzelnd. In der «Sonne» steht sie am Herd. Reini Notten ist der Chef de Service im mittlerweile letzten Uerkner Gasthof. Anders wird die Situation am Sonntag, 7. August sein. Dann wird Reini Notten trotz Zweifel den Kochlöffel schwingen müssen.

Trockenübung: Am Tauschtag wird Reini Notten nicht wie sonst die Gäste bedienen, sondern seine Kochkünste unter Beweis stellen (müssen). Valentin Hehli

Tauschtag soll Wertschätzung für «die andere Seite» steigern

«Ich dachte mir, das wäre doch eine coole Sache», erklärt Sarah Klaus ihre Idee. «Wir sind zwar ein sehr familiärer Betrieb, manchmal artet es aber auch bei uns aus mit dem ewigen Kritisieren der anderen Seite. Die Rivalität zwischen Küche und Service ist halt doch immer ein bisschen da», ergänzt sie. Ziel des Tauschtags sei in erster Linie, die Wertschätzung im Team gegenüber der jeweiligen anderen Seite zu steigern. Und so entsprechend auch den Teamgeist zu fördern.

Neben Klaus und Notten komplettieren zehn Angestellte, davon vier in der Küche, sechs im Service, das «Sonne»-Team. Mit dabei ist auch Klaus’ Mutter, von allen «Mädle» genannt, die mit ihr gemeinsam in der Küche steht. Während alle anderen nur eine Seite des Gastrobetriebs kennen, ist Klaus mit beiden Bereich vertraut. Sie hat jahrelang die Bar im vorletzten Uerkner Restaurant, dem «Alpenblick», geführt und weiss sich entsprechend auch hinter dem Buffet bestens zu helfen. Sie freut sich, am Tauschtag wieder in ihre alte Rolle zu schlüpfen.

Sind ein eingespieltes Team: Sarah Klaus und Reini Notten sind die Gastgeber im Restaurant Sonne in Uerkheim. Valentin Hehli

Etwas anders bei Reini Notten und einigen anderen Angestellten. «Die Mitarbeitenden sind zum Teil etwas skeptisch», gesteht Sarah Klaus. Eine Serviceangestellte denke sich etwa schon scherzhaft laut Ausreden aus, um an diesem Tag zu fehlen. Aber: «Ich weiss ja, wo sie wohnt», sagt Klaus lachend. «Dann hole ich sie einfach ab.» Dass das Team etwas nervös ist vor dem grossen Rollentausch, kann sie aber nachvollziehen.

Auch die Küchenchefin muss umstellen

Nicht nur für die Angestellten und ihren Geschäftspartner ist der Tag eine Herausforderung. Klaus hat vor allem vor dem körperlichen Aspekt des Serviceberufs Respekt. «In der Küche steht man vor allem an einem Platz am Herd. Im Service macht man dagegen ein paar Kilometer am Tag», weiss sie noch gut von den ersten beiden Tauschtagen in der «Sonne». Zuletzt fand 2017 einer statt.

Sarah Klaus steht am liebsten am Herd. Für den Tauschtag verlässt sie aber nun ihre Komfortzone. Valentin Hehli

Die gebürtige Schlossruederin hat ihre Kochlehre im ehemaligen Autobahnrestaurant in Kölliken angefangen und im Restaurant Burestube in Buchs beendet. Dort lernten sich Klaus und Notten auch kennen. Das Restaurant Sonne übernahmen sie im November 2014. Damals war die Wirtin erst 25-jährig und auch privat mit Reini Notten ein Paar. Zuvor stand das gemütliche Lokal, etwas zurückversetzt an der Kantonsstrasse zwischen Holziken und Bottenwil, zwei Jahre lang leer, nachdem Marianne und Josef Dali 2012 nach 43 Jahren ihre Wirtetätigkeit aufgaben.

2014 übernahmen Sarah Klaus und Reini Notten die Pacht der mittlerweile letzten Uerkner Dorfbeiz. Valentin Hehli

Der Service stellt die Karte selbst zusammen

Die Hausspezialität der Dalis, die ganze Regenbogenforelle, die man sich direkt im Aquarium vor Ort aussuchen kann, steht noch heute auf der Karte. Ob sie auch am Tauschtag bestellt werden kann, ist allerdings noch nicht gewiss. «Dieses Mal stellt der Service auch die Karte selbst zusammen», so Klaus. Natürlich wird sie etwas kleiner ausfallen als sonst.

Ganz unbekannt ist Reini Notten die Küche seines Restaurants übrigens nicht. «Er schmeckt immer meine Suppen ab», versichert Sarah Klaus. Zumindest die dürfte also am Tauschtag gelingen. Und falls sie dennoch versalzen sein sollte, gibt es für die Gäste ein Dessert oder ein Cüpli umsonst. Für das «Sonne»-Team geht es nach dem Tauschtag am 7. August in die wohlverdienten Betriebsferien.

