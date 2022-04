Uerkheim Osterbibeli auf Video: Hier schlüpfen Küken vor der Kamera Auf dem Könighof von Nadja und Franz Rothenbühler im malerischen Uerkheim werden Hühner gezüchtet. Auf die Welt kommen die Küken aber nicht hier, sondern im Klassenzimmer. Der Lockdown führte zu einem ganz besonderen Onlinebrutprojekt. Pascal Bruhin 16.04.2022, 05.00 Uhr

Nadja und Franz Rothenbühler leben für ihre Tiere. In den Händen halten sie zwei Bibeli, die in einem Klassenzimmer geschlüpft sind und jetzt zu Hause auf dem Könighof gross werden dürfen. Pascal Bruhin

Was war zuerst: das (Oster-) Ei oder das Huhn. Diese Frage kann auch Nadja Rothenbühler nicht beantworten. Wohl aber die Frage: «Wie kam das Huhn in das Ei?» Seit bald zehn Jahren bietet die Bäuerin aus Uerkheim gemeinsam mit ihrem Mann Franz ein ganz besonderes Projekt an, das dank Corona noch spezieller wurde.

«Viele Kinder wissen heute gar nicht mehr, woher unsere Lebensmittel eigentlich kommen», so die 42-Jährige. Das bereitet der naturverbundenen Frau Sorgen. Deshalb tut sie etwas dagegen: Ganze Schulklassen, vom Kindergarten bis in die Oberstufe, können mit ihr die Antwort auf eben genau die Frage finden, wie denn nun das Huhn in das Ei kam – live und neu auch online.

Der Könighof ist ein kleines Paradies, weitab vom Dorfkern gelegen. Pascal Bruhin

Rund 140 Küken der Rassen Appenzeller Spitzhauben und Appenzeller Barthuhn – beide gehören zu den bedrohten einheimischen Nutztierrassen – schlüpfen jährlich nämlich nicht bei ihr auf dem Könighof, sondern in Schul- und Klassenzimmern in der Deutschschweiz. «Angefangen hat alles durch eine Anfrage des Lehrers meiner Tochter», erinnert sich die dreifache Mutter. «Küken im Klassenzimmer ausbrüten? Ich dachte mir, warum nicht?»

Nadja Rothenbühler zeigt eine Appenzeller Barthuhnhenne. Pascal Bruhin

Das Brutprojekt im Klassenzimmer sprach sich schnell herum und so kam es, dass auf dem Könighof selbst heute überhaupt keine Küken mehr schlüpfen. Sie erblicken das Licht der Welt, umringt von staunenden Kinderaugen. So war es jedenfalls bis im Frühling 2020.

Schulschliessungen führten zum Onlineprojekt

«Das Onlinebrutprojekt ist sozusagen aus der Not heraus entstanden», so Rothenbühler. Genauer: aufgrund des Lockdowns. Denn als der Bundesrat per 16. März 2020 den nationalen Shutdown verhängte, befanden sich etliche der Könighof-Eier in Schulzimmern. «Schlupftag wäre genau an diesem Montag und Dienstag gewesen», blickt Rothenbühler betroffen zurück.

Schnell musste sie Lösungen finden, damit die Eier trotz Schulschliessungen weiterhin gut betreut wurden. «Das Tierwohl steht bei uns an oberster Stelle. Die Betreuung muss immer hundertprozentig gewährleistet sein, vor, während und nach dem Schlupf.» Nach Hause holen konnte sie die Bruteier nicht: «Kurz vor dem Schlupf können wir die Eier nicht einfach aus dem Brutkasten entfernen.»

Mit 10 bis 14 Tagen kommen die Küken üblicherweise zurück auf den Könighof. Pascal Bruhin

Glücklicherweise hätten sich alle Lehrpersonen anerboten, auch während des Lockdowns das werdende Federvieh im Schulzimmer zu betreuen. «Wir haben uns dann überlegt, wie wir die Kinder trotzdem teilhaben lassen können. Ihnen diese Erfahrung mit auf den Lebensweg geben können.» So kam Rothenbühler auf die Idee des Onlinebrutprojekts. In acht Modulen schildert und erklärt sie alle wichtigen Schritte im Brutprozess, vom Einrichten des Brutkastens bis hin zur richtigen Schlupftemperatur.

Links befruchtet, rechts nicht: In einem Video zeigt Nadja Rothenbühler das korrekte Schieren. Pascal Bruhin

Befruchtet oder nicht? Das verrät die Schierlampe

21 Tage geht es, bis aus dem Ei ein Küken schlüpft. Wenn das Ei denn befruchtet ist. Das und die Grösse der Luftkammer wird am siebten oder achten Bruttag kontrolliert. «Schieren», so der Fachausdruck. Am 14./15. Bruttag wird dann nochmals die Luftkammer kontrolliert. Dabei kann man schon die ersten Bewegungen der ungeborenen Küken im Ei beobachten. Dann geht es nicht mehr lange bis zum Schlupf.

Hier schlüpft ein Küken. Das kann mehrere Stunden dauern. zvg

«Küken schlüpfen unter eigentlichen Saunabedingungen», meint sie schmunzelnd. «38,3 Grad Celsius in unserem Brutapparat sind für sie optimal.» In Eigenregie filmte und vertonte sie sämtliche Entwicklungsschritte des werdenden Hühnchens im Ei sowie die nötigen Arbeitsschritte je Phase des Betreuenden. «Es gibt Lehrpersonen, die sagen, es höre sich wie ein Märchen an», meint sie lachend.

Die Brutkästen werden den Schulklassen mitsamt der Bruteier und genauer Instruktion übergeben. Pascal Bruhin

Bei der Umsetzung ging es darum, den Kindern die Entwicklung vom Ei zum Huhn aufzuzeigen, ohne dabei deren Eltern im Homeschooling zusätzlich zu belasten. «Es war mir wichtig, dass es für die Kinder gut verständlich ist», so Rothenbühler. Gewisse Themen, die altersgerechte oder intensivere Betreuung benötigen, wie etwa die Befruchtung oder der Tod, hat sie deshalb in der Onlineversion ausgelassen.

Das Gefühl, ein Bibeli in Händen zu halten, kann die Onlineversion natürlich nicht ganz ersetzen. Pascal Bruhin

Im Livebrutprojekt wird dagegen den Schülerinnen und Schülern auch aufgezeigt, dass viele der männlichen Küken letztlich zum Beispiel zu Chicken-Nuggets verarbeitet werden. Rothenbühler betont: «Die Onlineversion steht nicht in Konkurrenz zum Brutprojekt vor Ort, sondern soll es sinnvoll ergänzen und dieses Erlebnis ermöglichen, wenn die nötigen Voraussetzungen für eine Livebrut nicht gegeben sind. Es kann eine wertvolle Ergänzung sein.» Und für einen allfälligen nächsten Lockdown wäre sie mit dem Schlupf per Video nun ebenfalls gerüstet.