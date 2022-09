Uerkheim Bis Ende Jahr braucht es einen weiteren Kirchenpfleger – sonst droht die Zwangsverwaltung In Uerkheim kandidieren drei Personen für die sieben Sitze in der Kirchenpflege der reformierten Kirche. Vier Personen braucht es aber, damit die Kirchgemeinde handlungsfähig bleibt. Der aktuelle Kirchenpflegepräsident Markus Kappeler zeigt sich zuversichtlich, dass die fehlende Person noch gefunden wird. Lilly-Anne Brugger, ZT Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Die reformierte Kirchgemeinde Uerkheim muss bis Ende Jahr ein viertes Kirchenpflegemitglied finden. Sonst droht die Zwangsverwaltung. Barbara Vogt

Am Sonntag wird im Aargau das Personal der reformierten Kirchen für die nächste Amtsperiode gewählt. Doch in der reformierten Kirche Uerkheim fehlt es an Personen, die sich in die Kirchenpflege wählen lassen: Nur drei Personen kandidieren für die sieben möglichen Sitze. Um als Kirchgemeinde handlungsfähig zu bleiben, braucht es jedoch mindestens vier Personen in der Kirchenpflege.

Die drei bisherigen Kirchenpfleger Markus Kappeler, Oliver Huber und Peter Leuenberger stellen sich für die Amtsperiode 2023 bis 2027 noch einmal zur Verfügung. Kirchenpflegerin Margrit Hürzeler tritt für die Gesamterneuerungswahlen nicht mehr an. Ebenfalls vakant ist das Präsidium der Kirchenpflege. Schon vor vier Jahren stand die reformierte Kirchgemeinde Uerkheim vor dem gleichen Problem: Damals fehlten sogar zwei Personen für die Kirchenpflege und das Pfarramt war ebenfalls vakant.

Fall Leerau könnte sich wiederholen

Der aktuelle Kirchenpflegepräsident Markus Kappeler war einer der beiden Kirchenpfleger, die sich erst nach der offiziellen Wahl für das Amt zur Verfügung gestellt haben. Daher schaut er gelassen in die Zukunft. «Es wird eine Lösung geben, sowohl für die Kirchenpflege als auch für das aktuell noch vakante Amt des Präsidenten», sagt er. Um diese eine fehlende Person noch zu finden und zu wählen hat die reformierte Kirchgemeinde bis Ende Jahr Zeit – ansonsten droht die Zwangsverwaltung.

Die drei Kirchenpfleger werden am Sonntag nach den Wahlen zusammenkommen und überlegen, ob es nicht doch noch eine Person gibt, die sich für die Kirchenpflege zur Verfügung stellen könnte. Zehn Tage hat die Kirchgemeinde Zeit, diese Person zu melden. Dafür nötig sind zehn Unterschriften von Mitgliedern der Kirchgemeinde. «Diese zusammen zu bekommen dürfte aber kein Problem sein», sagt Kappeler.

Anschliessend würde es eine stille Wahl geben. Klappt es mit der stillen Wahl auch nicht, wäre die Kirchgemeindeversammlung im November die nächste Möglichkeit, noch einen Kandidaten zu nominieren und zu wählen. Und wenn das auch nicht funktioniert, wäre dann ab 1. Januar 2023 ein Kurator für die Kirchgemeinde zuständig. So wie dies auch in den Jahren 2018 bis 2020 in Leerau der Fall war, nachdem die dortige Kirchenpflege geschlossen zurückgetreten ist.

