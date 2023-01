Wild parkende Lastwagen werden zur Bedrohung für Kinder

Uerkheim Auf dem Gemeindeplatz parkierte Lastwagen werden Uerkheim plötzlich zu heiss – wegen der Kinder Auf dem Uerkner Gemeindeplatz konnten ortsansässige Lastwagenchauffeure bisher ihre tonnenschweren Vehikel abstellen. Der Gemeinde wird das nun zu heiss. Florian Wicki 31.01.2023, 05.00 Uhr

Der Gemeindeplatz von Uerkheim, gleich beim Gemeindehaus, darf nicht mehr als LKW-Parkplatz benutzt werden. Bild: Sandra Ardizzone

(Juni 2015)

Kein Parkplatz mehr: Der Uerkner Gemeinderat hat beschlossen, dass ab sofort keine Lastwagen mehr auf dem Gemeindeplatz abgestellt werden dürfen.

Bisher hätten vor allem Uerkner den Platz benutzt, erklärt der neue Gemeindeschreiber Michael Urben auf Anfrage: «Zum Beispiel ortsansässige Gewerbetreibende, die bei sich zu Hause keinen LKW-Parkplatz haben.» Gleichzeitig aber auch Personen, die nur durchs Dorf fuhren, wie etwa Heizöl- oder Milchlieferanten.

Alternative beim Friedhof

Damit ist nun Schluss, heisst es in einer Mitteilung: «Dies unter Berücksichtigung von sicherheitsrechtlichen Aspekten in Bezug auf den regen Verkehr von Schülerinnen und Schülern, welche den Gemeindeplatz als Schulweg benützen sowie auch die stark angestiegene Frequentierung des Platzes durch die Besucherinnen und Besucher des Spielplatzes und des Pumptracks.»

Gerade der im Herbst eingeweihte Pumptrack beim Schulhaus erfreue sich grosser Beliebtheit, so Urben: «Der Platz wird sehr rege benutzt, die Kinder haben grosse Freude daran.»

Aus Sicherheitsgründen will der Gemeinderat das Fahr- und Parkverbot, das auf dem Platz eigentlich herrscht, ab sofort auch durchsetzen. Für die betroffenen LKW-Lenker hat der Gemeinderat eine Alternative gesucht, erklärt Gemeindeschreiber Urben: «Der Gemeinderat möchte ja dem lokalen Gewerbe und der Wirtschaft keine Steine in den Weg legen.» Deshalb biete man interessierten Fahrern nun den bekiesten Platz oberhalb des Friedhofs – Richtung Mühletal – an, so Urben. Das aber natürlich mit der Bedingung, dass weder Anlässe auf dem Friedhof noch die Anwohnenden vom Umschlag gestört werden.